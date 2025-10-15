為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    稱錯誤標示「台灣」危害國家主權 中國查扣6萬份地圖

    2025/10/15 17:40 編譯陳成良／綜合報導
    中國海關人員近日查扣一批他們形容為「有問題」的出口地圖。（圖：中國海關總署）

    中國海關人員近日查扣一批他們形容為「有問題」的出口地圖。（圖：中國海關總署）

    中國山東省海關近日查扣6萬份準備出口的地圖，理由是這些地圖對台灣有「錯誤標示」，並遺漏北京聲稱擁有主權的南海島嶼與九段線。中國當局稱，這些「問題地圖」危害國家統一、主權與領土完整，不得出售。

    根據英國廣播公司（BBC）報導，對於中國及其在南海礁島與岩礁爭議中的對手而言，地圖是一個敏感議題。中國海關指出，這批地圖不僅未包含標示北京對幾乎整個南海主權主張的九段線，也未標示中國與日本之間的海上邊界。

    當局表示，這些地圖錯誤標示了「台灣省」，但未具體說明錯誤之處。中國視自治的台灣為其領土，不排除使用武力統一。然而，台灣視自己為與中國大陸有別的實體，擁有自己的憲法和民選領導人。

    地圖審查屢見不鮮 《芭比》電影曾遭禁

    南海的緊張局勢時而升溫，最近一次發生在上週末，中國與菲律賓的船隻再次發生衝突。馬尼拉指控中國船隻故意衝撞並發射水柱，北京則反控菲律賓船隻危險接近。

    菲律賓和越南對地圖中南海的描繪也特別敏感。2023年的電影《芭比》（Barbie）因展示帶有九段線的南海地圖，在越南遭禁，在菲律賓則被審查。中國海關的聲明未說明這批被查扣的地圖原定銷往何處。

    中國海關查扣「問題地圖」並非罕見，但此次數量遠超以往。今年3月，青島機場海關曾查扣143份航海圖。8月，河北省海關則查扣兩份「問題地圖」。

