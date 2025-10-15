因應與中國可能爆發衝突 美陸軍將在基地部署「微型核反應爐」

美國陸軍計畫在全美多座基地部署微型核子反應爐。（彭博檔案照）

華爾街日報報導，美國軍方正展開其迄今在現代核能領域中最具意義的行動之一，計畫在全美多座陸軍基地部署微型核子反應爐（microreactor），以因應當前電網無法滿足不斷上升的能源需求，同時也應對未來與中國在太平洋的潛在衝突，或在北極的對抗。

美國陸軍14日公布這項「雅努斯計畫」（Janus Program），目標是在2028年前為各基地提供微型反應爐。這些反應爐的發電量低於20兆瓦，大約足以供應1座小鎮的用電。雖然這只是現代大型反應爐輸出功率的極小部分，但這些微型反應爐體積小，能夠透過貨櫃船或飛機運輸。

陸軍表示，這些反應爐將在惡劣天候、網路攻擊或其他電網中斷時，維持基地武器系統與關鍵設施的運作。陸軍副助理部長瓦克斯曼（Jeff Waksman）指出，「對我們而言，韌性的意義就是，不論發生什麼事，我們都必須24小時不間斷供電。」

據報導，這些反應爐將由民營企業擁有與營運，但陸軍和能源部將協助處理技術支援與鈾燃料供應。瓦克斯曼表示，陸軍目前正挑選首批9座基地參與計畫，預計明年選出承包商，在每座基地興建2座微型反應爐。

雅努斯計畫延續陸軍與戰爭部（國防部）「國防創新部門」（DIU）長達6年的合作，DIU專門與科技新創公司合作，目標是為美國本土與海外軍事行動，取得可快速部署的小型核能系統。陸軍官員指出，這項計畫部分是為了應對未來與中國在太平洋的潛在衝突，或在北極地區的對抗，屆時能源補給將面臨嚴峻的運輸與後勤挑戰。

德州與加州的軍事基地近年曾因暴風雪而停電，其他基地則依賴老舊公共電網或化石燃料做為備援。此外，許多新型武器系統，例如無人機、反無人機與雷達系統的耗能也與日俱增。

全美能源需求也同樣飆升，部分原因是科技巨擘興建大量資料中心以發展人工智慧，造成龐大用電壓力。中國在能源技術領域的進展，也使美國將核能競賽視為國家安全的當務之急。

美國總統川普今年5月簽署行政命令，要求聯邦政府部署現代核反應爐以強化國安，並指示陸軍部在2028年9月前，開始在軍事基地啟用反應爐。

陸軍尚未公布雅努斯計畫的具體經費規模，但表示部分資金將來自國防創新部門的預算。

美國空軍也在進行類似探索，評估在基地部署微型反應爐的可行性，目前有8家核能公司競逐這項技術供應合約。

