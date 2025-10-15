中國Z世代瘋朝聖日本動漫聖地！日媒：3公里外「中國聖地」沒人去

在這次中國國慶連假期間，鎌倉高校前車站每天都有數千人（以中國遊客為主）前往。朝聖周邊與《灌籃高手》動畫場景有關的地點。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

中國國歌《義勇軍進行曲》一向被外界認為是「抗日歌曲」。日媒指出，因日本動漫《灌籃高手》爆紅的神奈川縣鎌倉高校前車站，被不少動漫迷視為「聖地」，有大量中國年輕「Z世代」前來朝聖，但其實距離該地約3公里外的海邊，就是中國國歌作曲者聶耳1935年不幸溺水喪生處，該地設有他的紀念小碑，但卻乏人問津，甚至在中國內也鮮為人知。

《讀賣新聞》報導，就在今年，中國大肆慶祝「抗戰80週年勝利」，並上映了《南京照相館》等三部以抗日為題材的電影，似乎反映習近平政府希望持續將抗日敘事與自身正當性綁定的意圖。

「不過這些歷史波瀾似乎與現代年輕人無關。」報導指出，在中國國慶日10月1號，中國天安門正播著《義勇軍進行曲》歡慶時，日本神奈川縣湘南海岸線的江之島電鐵鎌倉高校前車站，來自中國各地、利用國慶連假訪日的Z世代遊客聚集，發出歡呼聲。該車站因出現在《灌籃高手》動畫中，被粉絲視為「聖地」。許多人穿上女主角同款校服、擺出相同姿勢拍照。

在這次中國國慶連假期間，鎌倉高校前車站每天都有數千人（以中國遊客為主）前往。朝聖周邊與《灌籃高手》動畫場景有關的地點。但是距離約3公里的海邊，那塊與中國國歌有淵源的聖地，幾乎沒有人願意走去造訪。

報導指出，該處「中國聖地」立著一座小碑，上頭刻著「悼念中國國歌作曲者」。其實就是作曲者聶耳1935年7月17日游泳時不幸身亡之處。該碑文在數十年前由當地熱心人士所立，但碑保存協會的幹部坦言，這裡「連在中國也不太為人所知」。

聶耳生於雲南省，年幼時父親過世，家境清苦。他在上海從事作曲創作期間，目睹日本軍隊屠殺行動，因而投入抗日運動。他最後將自己譜寫的《義勇軍進行曲》樂譜寄回中國，不久卻命喪異鄉；不僅聶耳，連歌曲的作詞者田漢以及中國愛國電影《風雲兒女》的導演許幸之，都曾有日本留學的經歷。或許，那些被稱為「中華兒女」的年輕人，他們對抗日的情懷，也不只是單一的立場，而是混雜著愛恨與矛盾。

「灌籃高手」卡通中櫻木與晴子打招呼的平交道，成了遊客的朝聖地。（圖片擷取自《朝日新聞》網站）

