    美2隻比特犬咬死飼主 鄰居想救人「刀都斷了」也沒轍

    2025/10/15 17:58 即時新聞／綜合報導
    美國德州45歲男子被飼養的2隻比特犬咬死；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    又見比特犬咬死人事件！美國德州45歲的帕德隆（Jose 'Eddie' Heriberto Padron Castillo）遭自家2隻比特犬攻擊，鄰居埃克斯康蒂塔（Jesus Excontitta）聞聲拿著開山刀、屠刀來救援，只是刀都砍到斷了還是沒能從比特犬口下救援成功，直到警長趕到並擊斃其中一隻狗，才結束這場攻擊。

    綜合媒體報導，事發時帕德隆正在試圖阻止2隻比特犬追趕經過的高爾夫球車，埃克斯康蒂塔聽到帕德隆的求救聲後立刻拿起開山刀去救他，在成功讓其中1隻狗鬆口時弄斷了第1把開山刀，接著回家拿第2把屠刀，試圖用相同的方式，卻無法讓另一隻狗放開帕德隆。

    警方到場時，其中1隻比特犬仍咬著帕德隆的手臂不鬆口，為了阻止比特犬持續攻擊並保護帕德隆，警長開槍打中比特犬的軀幹，牠才放開帕德隆，退到院子的一個角落。帕德隆隨即被送往醫院，並接受心肺復甦術，最終因傷勢過重而宣告死亡。警方表示，2隻比特犬已經被安樂死。

    埃克斯康蒂塔事後表示，這2隻比特犬一直被照顧的很好，不知道為什麼會發生這樣的事情。而附近的鄰居則說，由於帕德隆家有2隻比特犬，他們平時都會避免經過，當地警方也表示，曾接過有犬隻攻擊的電話。

