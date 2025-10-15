涉與中國官員會面、交付機密文件 美國務院顧問田立司被捕

知名的印度裔美國國家安全專家，長期擔任美國國務院顧問的田立司（Ashley Tellis）。（擷取自卡內基國際和平基金會官網）

香港《南華早報》報導，知名的印度裔美國國家安全專家、目前擔任卡內基國際和平基金會高級研究員，並長期擔任美國國務院顧問的田立司（Ashley Tellis）被控囤積機密文件，並多次會見中國官員，已於10月11日被捕，這引發外界對他可能與北京關係的擔憂，並震動華盛頓的外交政策圈。

美國維吉尼亞州東區地方法院 在1份時間標註為10月13日的刑事告訴狀中表示，聯邦調查局（FBI）上週末在對田立司位於維吉尼亞州的住所進行搜查時，從該住所各處搜出了1000多頁機密資料（其中幾頁標有「絕密」和「機密」字樣）和3袋垃圾。

美國司法部指控田立司多次從政府安全設施中取出高度機密資料，並將其存放在華府郊外的住所。

美國國務院1名官員向《南華早報》證實，國務院顧問田立司已於10月11日被捕。法庭文件透露，在FBI進襲搜索當天，田立司和其家人原本計畫飛往羅馬。

對此，中國駐美國大使館未發表評論。

田立司是出生於印度的美國歸化公民，數十年來一直是華府外交政策機構的傑出人物。他是2008年小布希政府時期，美印民用核協議的關鍵談判代表之一，並在小布希政府擔任國安會委員。在此之前，他曾於2001年至2003年期間，擔任美國駐印度大使布萊克威爾（Robert Blackwill）的顧問。

田立司一直對印度總理莫迪政府持強烈批評態度。執政的印度人民黨（BJP）國家資訊技術部負責人馬維亞（Amit Malviya），在回應田立司被控的新聞時指出，田立司過去對政府的批評，現在有了「新脈絡」。

根據法庭文件，田立司自2001年起就擁有最高級別的安全許可，他曾擔任美國國務院的不支薪高級顧問，和國防部理論評估辦公室承包商。他目前也擔任卡內基國際和平基金會高級研究員，並經常參與美國國內外的政策小組討論。

刑事告訴狀指出，監視器畫面顯示，最近幾週田立司多次存取、列印和取出政府設施中的機密資料；9月12日，美國國防部位於維吉尼亞州亞歷山大市的馬克中心監視器發現，田立司指示1名同事列印了幾份機密文件，其中1份標有「絕密」字樣。

刑事告訴狀還指出，10月10日有人看到田立司將這些文件藏在記事本裡，然後將其放入公事包中，並離開大樓。

聯邦調查人員還表示，9月25日田立司進入了美國國務院機密系統，打開1份長達1288頁、標有「機密」的美國空軍手冊。

根據法庭文件，田立司將該檔案改名為「經濟改革」加以掩飾，在列印數百頁文件後，將該檔案刪除。刑事告訴狀還稱，田立司還列印了2份40頁的空軍軍用飛機性能的文件，均標示為「機密」。

聯邦調查人員進一步描述田立司在維吉尼亞州費爾法克斯郡，與中國官員多次會面的情況。在2022年的1次晚宴上，田立司帶著1個「公文袋」來，離開時卻未帶走該公文袋。在他們最近1次會面中，即今年9月2日，中國官員送給田立司1個「紅色禮包」。

儘管刑事告訴狀描述了這幾次會面，但未提出間諜指控。美國司法部10月14日發布新聞稿指出，田立司因「非法保留國防資訊而提起刑事告訴」。

美國維吉尼亞州東區地方法院臨時檢察官哈利根（Lindsey Halligan）表示：「我們全力保護美國人民免受國內外一切威脅，本案中指控的內容，對我們公民的安全構成了嚴重威脅。本案的事實清楚、法律明確，我們將繼續追查，確保正義得到伸張。」

