哈瑪斯歸還4具人質遺體 3人身分已確認

哈瑪斯14日晚間歸還4具人質遺體給以色列。圖為運送屍體的紅十字會車輛。（路透）

哈瑪斯14日晚間歸還4具人質遺體給以色列，其中3具遺體身分已確認。他們的家人今（15）日表示，在法醫幫助下確認好遺體身分。

根據法新社報導，經過以色列法醫確認，其中3具遺體姓名分別為巴魯克（Ouriel Baruch）、利維（Eitan Levy）、和尼姆羅迪（Tamir Nimrodi）。第4具遺體身分目前尚未確認。

請繼續往下閱讀...

巴魯克家人表示，他們懷著無比悲痛和悲傷宣布，經過2年漫長祈禱後，他們摯愛的巴魯克的遺體從加薩走廊歸來。巴魯克於2023年10月7日被綁架，享年35歲。

尼姆羅迪的父親也在臉書指出，他懷抱著難以承受的悲痛宣布，最親愛的長子尼姆羅迪的遺體從加薩走廊歸來。尼姆羅迪是1名士兵，18歲時被從1處軍事基地俘虜。

利維的家人同樣宣布，53歲的利維的遺體已歸來。利維是計程車司機，他在哈瑪斯2023年10月7日襲擊當天早晨，將朋友送到貝里基布茲（Kibbutz Beeri）後遇難。他的遺體於同一天被運回加薩。

值得注意的是，以色列電視台12頻道稱，14日送回以色烈的第4具遺體是1名加薩居民，但當局尚未證實此消息。

