    首頁 > 國際

    破3000萬人次！日本外國觀光客增幅速度破紀錄 「這國」是主因

    2025/10/15 16:10 即時新聞／綜合報導
    日媒表示，今年1到9月國外觀光客訪日累積人數，比去年同期增加17.7%，創歷年來最快突破3000萬人次紀錄。圖為羽田機場。（彭博）

    日本一直是熱門的出國旅遊地點。日媒今日表示，今年1到9月國外觀光客訪日累積人數，比去年同期增加17.7%，創歷年來最快突破3000萬人次紀錄，其中，中國訪客大幅增加42.7%是主因。

    根據《讀賣新聞》報導，今年9月的訪日外國旅客人數為326萬6800人，比去年同期增加13.7%，創下歷年來9月最高紀錄。今年1月到9月，訪日人數累積高達3165萬500人，比去年同期增加17.7%；其中，中國客大幅增加42.7%，達到748萬7200人。

    報導指出，這段期間，中國遊客累積消費金額高達5901億日圓，年增18%，約佔整體外國觀光客消費的三成。

    今年10月1日是中共建國76週年國慶，當地也開始一波長達8天的「十一黃金週假期」，各地機場湧現出國人潮。而日媒根據中國大型旅遊網站統計，發現最受中國民眾歡迎的海外旅遊目的地，第1名是日本大阪，第2名則是東京，超過排名第三的南韓首爾。報導也提到，儘管今年是中國抗戰勝利80週年，國內反日情緒升溫，但日本仍是最受歡迎的旅遊地點。

