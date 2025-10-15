阿富汗、巴基斯坦邊境衝突加劇 再傳15平民喪生、數十人傷

10月15日，一名在衝突中受傷的阿富汗男子在醫院接受治療。（法新社）

阿富汗官員15日表示，阿富汗與巴基斯坦邊境再度爆發衝突，造成15名平民死亡，數十人受傷。阿富汗塔利班（Taliban）政府指控巴基斯坦軍隊攻擊阿富汗南部地區，並聲稱已摧毀巴基斯坦據點，擊斃對方士兵。

在此之前，塔利班政府12日宣稱，其部隊在夜間的邊境行動中，擊斃58名巴基斯坦士兵，另有30人受傷，並成功佔領25座巴基斯坦軍方哨所。塔利班表示，此舉是為了回應巴國對阿富汗領土與領空的「一再侵犯」。這場突如其來的邊境衝突，已讓南亞火藥庫的緊張局勢再度升溫。

根據《法新社》報導，阿富汗南部坎達哈省（Kandahar）史賓波達克（Spin Boldak）地區資訊部門發言哈克馬爾（Ali Mohammad Haqmal）表示，新一波衝突於14日夜間爆發，有15名平民喪生。史賓波達克地區醫院官員巴拉克（Abdul Jan Barak）也向《法新社》證實了死亡人數，並表示有超過80名婦女和兒童受傷。

塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在一份聲明中，指責巴基斯坦軍隊「再次」以輕重武器攻擊史賓波達克地區。聲明稱，有12名平民死亡，100人受傷，但未提及安全部隊傷亡。聲明同時表示，在擊斃巴基斯坦士兵、佔領據點並繳獲武器後，該地區已恢復平靜。《法新社》報導，當地所有商家均已關閉，許多居民已逃離。

巴基斯坦未正式回應

巴基斯坦方面未立即發表評論，但安全消息人士透露，他們從比史賓波達克更北的庫拉姆（Kurram）地區，對阿富汗陣地發動了攻擊。這波新的暴力衝突，正值兩國因安全問題關係日益緊張之際。伊斯蘭馬巴德指控阿富汗窩藏由巴基斯坦塔利班（TTP）領導的武裝團體。

衝突始於11日晚間，當時喀布爾沿著邊境至少5個省份發動了一項行動。塔利班政府表示，此次行動是為了「報復巴基斯坦軍隊對喀布爾的空襲」，此前阿富汗首都9日發生了無人宣稱負責的爆炸事件。

巴基斯坦與阿富汗軍隊15日在邊境地區爆發衝突，從巴基斯坦查曼（Chaman）邊境一側，可見到砲彈爆炸後升起的濃煙。（美聯社）

