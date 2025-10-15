滷味攤生意不好！中國老闆動歪腦筋「滷汁加罌粟殼」慘被抓包

滷味攤生意不好！中國老闆動歪腦筋「滷汁加罌粟殼」慘被抓包2025/10/15 15:53 即時新聞／綜合報導
中國陝西省安康市一間滷味店，被查出老闆在滷汁裡面加入罌粟殼。滷味示意圖，與新聞無關。（資料照）
中國陝西省安康市一間滷味店，被查出老闆在滷汁裡面加入罌粟殼，目前已經被相關單位介入調查。不少中國網友嚇得驚呼，知名日本動畫《中華一番》中人物「魔女芝琳」，為了讓人上癮在食物中加料的劇情，竟然在現實上演。
綜合中媒報導，陝西省安康市市場監督管理局，近日公布了一批食品違法犯罪行為的典型案例，其中一例為漢濱區一間滷味店，老闆涉嫌生產有毒、有害食品案。
請繼續往下閱讀...
報導指出，最一開始，是工作人員以暗訪的方式購買該滷味店的樣品，帶回進行快速檢測，發現確實有罌粟碱成分，於是立刻請相關人員去檢查。執法人員抵達現場後，在該滷味店內發現殘留的幾粒罌粟殼，隨後將這些物證送往司法鑑定機構進行檢驗，最終確認為罌粟殼。執法人員接著將店內生產的牛肉等滷味產品送往檢驗機構檢測，也檢出嗎啡、罌粟鹼、那可丁等成分。
面對確鑿證據，該滷味店老闆對其在滷汁中添加罌粟殼的行為供認不諱。老闆表示，由於店內生意不好，為了招攬顧客，便在滷汁中加入了罌粟殼。該行為已違反《中華人民共和國食品安全法》的規定。根據相關司法解釋，涉嫌構成生產、銷售有毒、有害食品罪，當地市場監管局依法將案件移送公安機關處理。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
熱門賽事、球星動態不漏接