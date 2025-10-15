巴基斯坦稱阿富汗無端開火 雙方爆發激烈衝突

巴基斯坦和阿富汗軍隊14日在西北部偏遠邊境地區爆發衝突。圖為因邊境地區衝突受傷男子被送往醫院。（美聯社）

巴基斯坦和阿富汗軍隊14日在西北部偏遠邊境地區爆發衝突，巴基斯坦媒體指責阿富汗軍隊無端開火。

根據美聯社報導，巴基斯坦官方媒體稱，阿富汗軍隊和巴基斯坦塔利班「無端」向巴基斯坦1個哨所聯合開火，引發開伯爾-普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa province）巴基斯坦軍隊的「強烈反擊」。

巴基斯坦電視台和2名不願透露姓名的安全官員稱，巴基斯坦軍隊的反擊摧毀阿富汗坦克和軍事哨所。阿富汗霍斯特省（Khost）副警務發言人阿哈拉爾（Tahir Ahrar）證實有衝突發生，但沒有提供更多細節。

巴基斯坦安全官員表示，巴基斯坦軍方也摧毀巴基斯坦塔利班的1個龐大訓練設施。

巴基斯坦軍方尚未對此事發表評論。自從雙方在多個邊境地區交火後，巴基斯坦軍方一直處於高度戒備狀態。

值得注意的是，巴基斯坦先前曾對阿富汗境內發動攻擊，稱襲擊目標是巴基斯坦塔利班運動（TTP）藏身之處。TTP與阿富汗塔利班組織雖是獨立關係，但也與其結盟。

TTP在巴基斯坦境內發動多起致命攻擊，巴基斯坦指責阿富汗窩藏該組織。阿富汗否定指控，強調不會允許其領土被用於對付其他國家。

另外阿富汗上週末表示，為報復巴基斯坦一再侵犯阿富汗領土和領空，襲擊數個巴基斯坦軍事哨所，造成58名巴基斯坦士兵死亡。巴基斯坦軍方報告數字較低，稱其在邊境沿線的報復性砲擊中損失23名士兵，並擊斃了200多名「塔利班及其附屬恐怖分子」。

