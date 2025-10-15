為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    巴基斯坦稱阿富汗無端開火 雙方爆發激烈衝突

    2025/10/15 14:33 編譯謝宜哲／綜合報導
    巴基斯坦和阿富汗軍隊14日在西北部偏遠邊境地區爆發衝突。圖為因邊境地區衝突受傷男子被送往醫院。（美聯社）

    巴基斯坦和阿富汗軍隊14日在西北部偏遠邊境地區爆發衝突。圖為因邊境地區衝突受傷男子被送往醫院。（美聯社）

    巴基斯坦和阿富汗軍隊14日在西北部偏遠邊境地區爆發衝突，巴基斯坦媒體指責阿富汗軍隊無端開火。

    根據美聯社報導，巴基斯坦官方媒體稱，阿富汗軍隊和巴基斯坦塔利班「無端」向巴基斯坦1個哨所聯合開火，引發開伯爾-普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa province）巴基斯坦軍隊的「強烈反擊」。

    巴基斯坦電視台和2名不願透露姓名的安全官員稱，巴基斯坦軍隊的反擊摧毀阿富汗坦克和軍事哨所。阿富汗霍斯特省（Khost）副警務發言人阿哈拉爾（Tahir Ahrar）證實有衝突發生，但沒有提供更多細節。

    巴基斯坦安全官員表示，巴基斯坦軍方也摧毀巴基斯坦塔利班的1個龐大訓練設施。

    巴基斯坦軍方尚未對此事發表評論。自從雙方在多個邊境地區交火後，巴基斯坦軍方一直處於高度戒備狀態。

    值得注意的是，巴基斯坦先前曾對阿富汗境內發動攻擊，稱襲擊目標是巴基斯坦塔利班運動（TTP）藏身之處。TTP與阿富汗塔利班組織雖是獨立關係，但也與其結盟。

    TTP在巴基斯坦境內發動多起致命攻擊，巴基斯坦指責阿富汗窩藏該組織。阿富汗否定指控，強調不會允許其領土被用於對付其他國家。

    另外阿富汗上週末表示，為報復巴基斯坦一再侵犯阿富汗領土和領空，襲擊數個巴基斯坦軍事哨所，造成58名巴基斯坦士兵死亡。巴基斯坦軍方報告數字較低，稱其在邊境沿線的報復性砲擊中損失23名士兵，並擊斃了200多名「塔利班及其附屬恐怖分子」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播