每10個海外英國人就有1人不會英文 內政大臣：想移民英國須通過測驗

由於英國工黨政策吸引大量移民到英國遭批評，內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood）表示，移民不會說當地語言，無法為國家做出貢獻，這是「不可被接受的」，日後想要獲得英國簽證的移民必須通過內政部批准的閱讀、寫作和口語測試。

《每日郵報》指出，根據英國今年的官方統計數據顯示，每10個在海外出生的英國人中就有1個（相當於932,208人）幾乎不會說英語。有794,332人（8.6%）不能很好地說英語，而137,876人（1.4%）完全不會說英語。新政策的目的在於降低英國對移民吸引力。

目前想要獲得移民簽證，申請人必須具備英國普通中等教育證書（GCSE）程度的閱讀、寫作、口語技能。

馬穆德強調，你如果來到這個國家，就必須學習這個國家的語言，並且發揮你的長處。因此日後想要獲得英國簽證的移民，必須通過A級標準英語測驗，將於2026年1月8日起生效。

