南韓青年頻遭誘至柬埔寨當豬仔！ 高薪徵才網站成詐騙溫床

柬埔寨金邊警方7月突襲一處詐騙中心，多名嫌犯遭拘留時雙手被束帶捆綁。（歐新社）

南韓近期爆發多起民眾遭騙至柬埔寨從事非法活動事件，其中年輕人誤信網路上刊登的「海外高薪打工」廣告，成為詐騙集團的受害者，其中網站「Hades Cafe」（하데스 카페）可能是犯罪集團招募與聯絡的重要平台。

據《韓聯社》報導 ，「Hades Cafe」自2023年成立以來，短短一年內湧入超過1萬8千篇求職與招聘貼文。貼文多以「東南亞高薪電銷工作」或「線上賭場管理員」為名，宣稱週薪可達400（約新台幣8.6萬）至500萬韓元（約新台幣10.7萬），引發大量青年關注。甚至有自稱「高一學生」的未成年人深夜發文求職，貼文還標榜「中學生、高中生皆可，未成年者優先」。

請繼續往下閱讀...

此外，不少人頭帳戶仲介在論壇活動，有業者在擁有1700名成員的Telegram群組炫耀與警方關係，聲稱「有警察撐腰可放心」，並上傳影片威嚇其他參與者。一名30多歲受害者透露，他去年差點被誘至柬埔寨開帳戶，但在登機前清醒，用借來的錢還清債務逃離。他指出，詐騙集團甚至提供現金誘使受害者赴柬埔寨，並教唆若被警方抓到只要稱「被綁架」即可脫身。

儘管該網站刊登多項明顯違法內容，南韓放送通信審議委員會僅針對部分「帳號販售貼文」進行封鎖，未全面下架，引發外界批評。專家指出，這類網站是就業詐騙入口，可能與柬埔寨當地犯罪組織形成合作網絡，應立即封鎖並追查仲介者。

令人震驚的是，儘管南韓公民接連在海外遇害，「Hades Cafe」上仍充斥「其他地區比柬埔寨安全」或「現在出事機率低」，甚至以「官方保證業者」名義加上紅色皇冠圖示等宣傳，試圖營造信任感。

建國大學警察學系教授李雄赫（音譯）呼籲，「這類網站是海外就業詐騙的入口，必須立即封鎖並追查仲介，深入調查與當地犯罪組織的關聯。」

南韓政府表示，今（15日）下午將派出跨部會應變小組前往柬埔寨金邊，由外交部副部長金珍我率團，成員涵蓋警察廳、法務部與國家情報院。行程重點包括與柬埔寨高層會談，要求聯合調查韓籍大學生遭虐致死案件、協助遣返被羈押韓國人，並確保當地受害者安全。

截至目前，至少63名韓國人在柬埔寨遭拘留，其中部分人拒絕返國；另有80名韓國人下落不明，1月至8月共計330人入境柬埔寨後失聯或遭非法拘禁。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法