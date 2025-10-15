《戴珍珠耳環的少女》身分有解？英學者：應為贊助人女兒

「戴珍珠耳環的少女」是世界知名畫作。 （美聯社資料照）

荷蘭畫家維梅爾（Johannes Vermeer）1665年名作《戴珍珠耳環的少女》，畫中模特兒的神秘身分360年來引發無數猜測。英國藝術史學家格雷厄姆-迪克遜（Andrew Graham-Dixon）近日提出新理論，認為畫中少女極可能是維梅爾長期贊助人范．雷文（Pieter van Ruijven）與瑪麗亞．德．克努伊特（Maria de Knuijt）夫婦的女兒。

根據英國《每日郵報》報導，格雷厄姆-迪克遜在其即將出版的維梅爾傳記中指出，這位女孩很可能就是贊助人夫婦的女兒麥格達雷納（Magdalena），當時約10至12歲。他分析，畫中女孩的穿著如同耶穌的女信徒抹大拉的馬利亞（Mary Magdalene），且正「帶著深厚的情感，轉向耶穌基督」。

此一論述的關鍵在於維梅爾贊助人夫婦的宗教背景。范．雷文夫婦皆為「抗辯派」（Remonstrant）信徒，此為17世紀從荷蘭歸正會分裂出來的新教派，當時在荷蘭被視為非主流甚至是禁忌教派。該派信徒模仿耶穌及其女性追隨者（包括抹大拉的馬利亞）的生活。瑪麗亞．德．克努伊特更是激進的「學院派」（Collegiants）成員，而維梅爾本人也參與該派聚會。格雷厄姆-迪克遜推斷，畫作完成時間約在1667年，當時麥格達雷納約12歲，正是必須對基督做出承諾的年紀，因此這幅畫應運而生。

反駁電影情節 有專家疑為「想像人物畫」

此一理論推翻了廣為人知的虛構故事。在崔西．雪佛蘭（Tracy Chevalier）的小說及其2003年改編電影中，《戴珍珠耳環的少女》由史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）飾演，被描繪成維梅爾家中的女僕，並與贊助人有染。

然而，格雷厄姆-迪克遜的說法也受到其他專家質疑。藝術史學家米林頓（Ruth Millington）表示，此畫應被解讀為「tronie」（想像人物畫），而非可辨識人物的肖像畫。她指出，這幅畫的魅力正在於其神秘性，「藝術家喜歡讓我們猜測，這也是我們不斷回頭欣賞《戴珍珠耳環的少女》的原因。」

