發表柯克遇刺案不當評論下場慘！6名外國人簽證遭美國吊銷

美國國務院14日表示，已吊銷6名外國人的簽證，原因是他們在社交媒體上發表關於柯克遇刺事件的不當評論。

根據衛報（The Guardian）報導，美國總統川普盟友、知名保守派領袖柯克（Charlie Kirk）9月10日在猶他州猶他谷大學（UVU）進行戶外講談活動時遭槍殺。美國國務院14日指出，美國沒有義務接待希望美國人死的外國人。

美國國務院隨後在X上發表列有6名「不再受美國歡迎的外國人」的文章。該文包含來自阿根廷、巴西、德國、墨西哥、巴拉圭和南非的外國人對柯克遇刺事件發表的言論與截圖。

雖然這些外國人姓名未被透露，但相關截圖使外界能夠辨認出其中2人身分。這2人中的1人在X上遭到保守派網友的言語攻擊。

美國國務院用1份聲明作為該文結尾。聲明稱美國總統川普和國務卿魯比歐將通過執行移民法來捍衛美國邊境、文化和公民。那些利用美國的熱情好客來慶祝美國公民被暗殺的外國人，將被美國驅逐出境。

