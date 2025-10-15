為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    發表柯克遇刺案不當評論下場慘！6名外國人簽證遭美國吊銷

    2025/10/15 11:51 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國總統川普盟友、知名保守派領袖柯克9月10日遭槍殺。圖為嫌犯羅賓森。（美聯社）

    美國總統川普盟友、知名保守派領袖柯克9月10日遭槍殺。圖為嫌犯羅賓森。（美聯社）

    美國國務院14日表示，已吊銷6名外國人的簽證，原因是他們在社交媒體上發表關於柯克遇刺事件的不當評論。

    根據衛報（The Guardian）報導，美國總統川普盟友、知名保守派領袖柯克（Charlie Kirk）9月10日在猶他州猶他谷大學（UVU）進行戶外講談活動時遭槍殺。美國國務院14日指出，美國沒有義務接待希望美國人死的外國人。

    美國國務院隨後在X上發表列有6名「不再受美國歡迎的外國人」的文章。該文包含來自阿根廷、巴西、德國、墨西哥、巴拉圭和南非的外國人對柯克遇刺事件發表的言論與截圖。

    雖然這些外國人姓名未被透露，但相關截圖使外界能夠辨認出其中2人身分。這2人中的1人在X上遭到保守派網友的言語攻擊。

    美國國務院用1份聲明作為該文結尾。聲明稱美國總統川普和國務卿魯比歐將通過執行移民法來捍衛美國邊境、文化和公民。那些利用美國的熱情好客來慶祝美國公民被暗殺的外國人，將被美國驅逐出境。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播