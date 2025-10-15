為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    保守派英雄殞落 川普追授柯克「總統自由勳章」

    2025/10/15 11:33 編譯陳成良／綜合報導
    美國總統川普在白宮玫瑰花園追授遭暗殺的保守派領袖柯克（Charlie Kirk）「總統自由勳章」，由柯克遺孀艾瑞卡（Erika，左）含淚代領。 （歐新社）

    美國總統川普在白宮玫瑰花園追授遭暗殺的保守派領袖柯克（Charlie Kirk）「總統自由勳章」，由柯克遺孀艾瑞卡（Erika，左）含淚代領。 （歐新社）

    美國總統川普14日追授遭暗殺的保守派運動家柯克（Charlie Kirk）美國最高平民榮譽「總統自由勳章」（Presidential Medal of Freedom），讚揚他激勵了年輕一代的保守派，並將美國政治進一步推向右翼。

    《美聯社》報導，柯克的38歲遺孀艾瑞卡（Erika）代為領獎，她在致詞時聲音哽咽，不時擦拭淚水，感謝川普對她丈夫的肯定。她說：「總統先生，感謝您以如此深刻且有意義的方式紀念我的丈夫。您對我們家庭以及查理畢生奉獻事業的支持，我將永遠珍惜。」

    這場在白宮玫瑰花園舉行的儀式，恰逢柯克的32歲冥誕。9月10日，這位「美國轉折點」（Turning Point USA）組織創辦人在猶他谷大學（Utah Valley University）演講時遭槍擊身亡。柯克是川普第二任期內首位總統自由勳章得主，川普也曾出席其葬禮，稱其為「偉大的美國英雄」與自由的「烈士」。

    川普在授勳儀式上稱讚柯克是「一位無所畏懼的自由戰士、一位深受愛戴的領袖，他以前所未見的方式激勵了下一代，也是一位具有最深信念、最優品質和最高水準的美國愛國者。」

    「總統自由勳章」由美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）於1963年設立，旨在表彰對美國安全或國家利益、世界和平、文化或其他重要公共或私人事業，做出傑出貢獻的個人。

    艾瑞卡表示，她的丈夫或許有一天會競選總統，「但不是出於野心。他只會在相信國家需要他那顆僕人之心時才會這麼做。」她說，上帝透過她的丈夫開始了一項「偉大的工作」，她將繼續完成它。她以「自由地活著是最大的禮物，但自由地死去是最大的勝利」為結語。

