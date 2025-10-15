為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普稱若米雷伊政黨輸掉選舉 美國將削減對阿根廷援助

    2025/10/15 10:22 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國總統川普稱，若阿根廷總統米雷伊所屬的政黨自由進步黨輸掉阿根廷期中選舉，美國將削減對阿根廷援助。（美聯社）

    美國總統川普稱，若阿根廷總統米雷伊所屬的政黨自由進步黨輸掉阿根廷期中選舉，美國將削減對阿根廷援助。（美聯社）

    美國之前宣稱，將對陷入困境的阿根廷提供200億美元（約6133.3億台幣）的經濟支持。但阿根廷總統米雷伊14日拜訪美國白宮與川普進行會晤時，川普直言若米雷伊所屬的政黨自由進步黨（La Libertad Avanza）輸掉阿根廷期中選舉，美國將削減對阿根廷援助。

    根據衛報（The Guardian）報導，川普在會晤中稱讚米雷伊是1位偉大領袖，並表示將在選舉中全力支持他。川普稱，米雷伊一路走來都「讓阿根廷再次偉大」。

    但川普也強調，若米雷伊輸掉期中選舉，美國不會慷慨對待阿根廷。川普說「我支持他（米萊伊），因為他的理念是正確的。如果他贏了，我們（美國）會繼續支持；如果他贏不了，我們就會離開。」

    最近幾週，負債累累的阿根廷不得不花費超過10億美元（約台幣306.6億台幣）來捍衛該國貨幣披索（Peso），大多數經濟學家認為該策略是不可持續的。美國財政部長貝森特上週宣布，美國購買阿根廷披索，並與阿根廷央行達成200億美元的貨幣互換協議。

    雖美國的幫助引發阿根廷債券和股票的上漲，成功緩解阿根廷比索的壓力。但美國此舉未能幫助米雷伊在10月26日中期選舉前的民調。

    目前身為少數黨的自由進步黨希望在此次阿根廷選舉中增加席位。選舉結果將決定米雷伊能否通過關於嚴格削減成本的改革措施，還是在接下來的2年任期內面臨立法困境。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播