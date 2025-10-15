川普稱若米雷伊政黨輸掉選舉 美國將削減對阿根廷援助

美國總統川普稱，若阿根廷總統米雷伊所屬的政黨自由進步黨輸掉阿根廷期中選舉，美國將削減對阿根廷援助。（美聯社）

美國之前宣稱，將對陷入困境的阿根廷提供200億美元（約6133.3億台幣）的經濟支持。但阿根廷總統米雷伊14日拜訪美國白宮與川普進行會晤時，川普直言若米雷伊所屬的政黨自由進步黨（La Libertad Avanza）輸掉阿根廷期中選舉，美國將削減對阿根廷援助。

根據衛報（The Guardian）報導，川普在會晤中稱讚米雷伊是1位偉大領袖，並表示將在選舉中全力支持他。川普稱，米雷伊一路走來都「讓阿根廷再次偉大」。

但川普也強調，若米雷伊輸掉期中選舉，美國不會慷慨對待阿根廷。川普說「我支持他（米萊伊），因為他的理念是正確的。如果他贏了，我們（美國）會繼續支持；如果他贏不了，我們就會離開。」

最近幾週，負債累累的阿根廷不得不花費超過10億美元（約台幣306.6億台幣）來捍衛該國貨幣披索（Peso），大多數經濟學家認為該策略是不可持續的。美國財政部長貝森特上週宣布，美國購買阿根廷披索，並與阿根廷央行達成200億美元的貨幣互換協議。

雖美國的幫助引發阿根廷債券和股票的上漲，成功緩解阿根廷比索的壓力。但美國此舉未能幫助米雷伊在10月26日中期選舉前的民調。

目前身為少數黨的自由進步黨希望在此次阿根廷選舉中增加席位。選舉結果將決定米雷伊能否通過關於嚴格削減成本的改革措施，還是在接下來的2年任期內面臨立法困境。

