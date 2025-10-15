哈瑪斯停火下鎮壓加薩處決8人 川普誓言解除其武裝

隨著以色列部隊部分撤離，哈瑪斯（Hamas）武裝分支「卡桑旅」的成員在加薩街頭日益活躍。（法新社）

美國斡旋的加薩停火協議進入第5天，傳出哈瑪斯（Hamas）14日在其控制的加薩廢墟城市中展開鎮壓行動，並處決多名疑似通敵者，以鞏固其統治。另一方面，以色列剛再收到一批已故人質遺體；美國總統川普也誓言將解除哈瑪斯的武裝。

根據《法新社》報導，哈瑪斯官方頻道發布一段影片，顯示8名蒙眼跪地的嫌犯遭當街處決，被標記為「通敵者與不法之徒」。這段影片據信攝於週一晚間，正值哈瑪斯各安全部隊與當地武裝派系爆發衝突之際。

隨著以色列軍隊從加薩市撤離，哈瑪斯政府蒙面的武裝警察已重返街頭巡邏。當從以色列監獄獲釋的巴勒斯坦囚犯週一抵達加薩時，哈瑪斯武裝分支「卡桑旅」（Ezzedine al-Qassam Brigades）的戰士也出面維持現場秩序。同時，哈瑪斯新成立的「威懾部隊」也正對部分被指控有以色列支持的武裝派系與幫派進行掃蕩。

一名加薩居民穆罕默德（Mohammed）向《法新社》透露，哈瑪斯安全部隊與希勒斯（Hilles）家族成員在加薩市東部的舒加亞（Shujaiya）地區爆發激烈衝突，「我們聽到了密集的槍聲和爆炸聲，安全部隊逮捕了其中一些人。」

川普：必要時「暴力」解除哈瑪斯武裝

自2007年在武裝衝突中擊敗敵對的法塔赫（Fatah）組織以來，哈瑪斯一直是加薩的主導勢力。以色列堅持哈瑪斯在未來的加薩政府中不能扮演任何角色，必須歸還所有已故人質遺體，並最終解除武裝。美國總統川普的加薩計畫也規定，同意「交出武器」的哈瑪斯成員將獲得特赦。

川普在中東慶祝停火協議後，於白宮向記者表示：「如果他們不解除武裝，我們就會解除他們的武裝。這會很快發生，而且可能是暴力的。」

