假公安騙倒新加坡銀行職員 中國女交出上千筆客戶個資遭判罪名成立

新加坡大華銀行（UOB）一名中國籍前女職員因向詐騙集團外洩上千筆客戶資料，昨（14日）遭法院裁定多項罪名成立。她聲稱誤信假冒中國公安的來電，但法官認為其行為「不合常理」，且明知違法仍執意為之。

綜合外媒報導，該名前員工曹文清（Cao Wenqing，音譯）現年30歲，為中國籍、持新加坡永久居留身份。她於2021年任職大華銀行房屋貸款部初級職員，擁有查看客戶資料的權限。當年3月，她接獲兩名自稱中國公安的男子聯繫，對方自稱正在調查案件，要求她以「志願者」身分提供中國籍客戶資料。

曹文清遂利用公司筆電登入銀行資料庫，搜尋常見中文姓氏，確認國籍後將客戶姓名、身分證號碼、電話與存款額彙整成表格。她每次整理50至100筆資料後拍照，透過WhatsApp傳送給對方，並在事後刪除照片。最終，共有1166名中國籍客戶資料外流，但銀行帳號並未外洩。

2021年4月，曹文清驚覺遭騙，遂向警方報案。大華銀行隨後公告，強調資訊系統仍安全，僅有個別員工遭詐騙導致資料外流。

法院指出，曹文清具高等教育背景，並受過銀行內部培訓，應清楚客戶資料的機密性與外洩風險。她未查證聯繫者身分，反而全盤配合，「本可輕鬆致電上海警方確認」，卻選擇相信陌生來電。

法官批評此舉「不合常理」，最終裁定其違反《電腦濫用法》14項罪名與《銀行業法》13項罪名成立，案件將於12月再次開庭並判刑。檢方指出，曹文清完全明白自己違反銀行規範與新加坡法律，仍在恐懼與壓力下交出資料，「她並非單純受害者，而是明知故犯」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

