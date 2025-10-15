哈瑪斯掃蕩加薩幫派 對脆弱停火構成威脅

哈瑪斯安全部隊重返混亂加薩街頭，擊斃多名幫派成員。圖為哈瑪斯成員。（路透）

隨著加薩停火協議達成，哈瑪斯安全部隊重返混亂加薩街頭，與幫派發生衝突，並擊斃涉事幫派成員。哈瑪斯主張，此舉是為了讓以軍撤離的地區恢復法律和秩序。

根據美聯社報導，一些無法忍受無法無天幫派的巴勒斯坦人，對哈瑪斯此次行動抱持歡迎態度。但由於哈瑪斯2023年10月7日襲擊中劫持的人質已全部獲釋，此次武力展示可能會對停火協議構成威脅。

請繼續往下閱讀...

以色列總理納坦雅胡曾多次表示，只要哈瑪斯不被解散，戰爭就不會結束。美國總統川普的停火計畫也要求哈瑪斯解除武裝，並將權力移交給尚未成立的國際監督機構。

哈瑪斯尚未完全接受這些條件，聲稱需要進行更多談判。它指出願意將權力移交給其他巴勒斯坦人，但不會允許過渡期間出現混亂。對此以色列擔心，擁有武裝的哈瑪斯可能在加薩施加影響力，並重建其軍事能力。

美國總統川普14日表示，哈瑪斯已剷除「幾個非常惡劣的幫派」，並擊斃多名幫派成員。雖川普聲稱哈瑪斯行為沒讓他太困擾，但也重申哈瑪斯必需放下武器。

川普說「他們必需解除武裝，如果他們不這樣做，我們就會解除他們的武裝，而且會迅速發生，甚至可能採取暴力手段。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法