以色列揚言削減加薩援助施壓 哈瑪斯再交出4具人質遺體

紅十字會（Red Cross）車隊週二在加薩市運送已故人質的遺體。為施壓哈瑪斯加速歸還人質遺體，以色列威脅將加薩援助物資削減一半，使停火協議面臨挑戰。（路透）

為施壓哈瑪斯（Hamas）加速歸還已故人質遺體，以色列軍方機構（COGAT）威脅將加薩（Gaza）援助物資削減一半。在此壓力下，哈瑪斯14日再歸還4具人質遺體，總數達8具。然而，停火協議因人道援助與遺體歸還的雙重挑戰，依然脆弱。

根據《美聯社》報導，以色列總理辦公室14日晚間證實，當局已收到紅十字會（Red Cross）在加薩境內移交給以色列軍方的4具已故人質遺體。此次移交是在以色列前一天收到另4具已故人質遺體之後。儘管哈瑪斯已加速歸還，目前尚不清楚負責向加薩運送援助物資的以色列軍方機構COGAT，是否會執行其削減援助的決定。

聯合國人道事務協調廳發言人切列夫科（Olga Cherevko）表示，已從以色列軍方機構收到關於削減加薩人道援助的通知。美國總統川普在社群媒體上表達關切，認為歸還的已故人質數量過少，但他未提及以色列可能削減援助物資的舉動。川普同時警告哈瑪斯，若「他們不解除武裝，我們就會解除他們的武裝。」

人質家屬對進度失望 巴勒斯坦囚犯控遭虐待

哈瑪斯與紅十字會均表示，由於加薩的嚴重毀壞，尋回已故人質遺體極具挑戰性。哈瑪斯已告知調解方，部分遺體位於以色列軍隊控制的區域。許多人質家屬及其支持者對13日僅有4具遺體歸還表示失望。代表眾多家屬的「人質家屬論壇」（Hostages Family Forum）稱這是「哈瑪斯公然違反協議」。以色列協調人質及失蹤者事務的最高官員加爾．赫希（Gal Hirsch）向家屬表示，正透過調解方向哈瑪斯施壓以加快進程。

在約旦河西岸和加薩，數百名獲釋巴勒斯坦囚犯被送往醫院。醫生指出他們「遭受嚴重毆打」。一名囚犯聲稱因毆打導致肩膀撕裂，「8個月來連止痛藥都沒給」。《美聯社》無法獨立求證，以色列監獄管理局表示不清楚這些指控。

