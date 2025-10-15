影片曝光！川普證實美軍再度打擊委內瑞拉運毒船 釀6死

川普發布了約30秒的影片顯示，水面上一艘靜止的船隻被飛彈攻擊後爆炸。（圖擷自川普真相社群）

美國總統川普（Donald Trump）證實，美軍14日再對委內瑞拉海岸附近的一艘船隻發動攻擊，造成6名販毒嫌疑人死亡。包括本次行動在內，此類攻擊目前已造成至少27人死亡，川普政府聲稱，此舉是防止走私毒品流入美國的必要手段。

綜合媒體報導，川普在自家社群平台「真相社群」（Truth Social）發文稱，14日針對特定恐怖組織發起了攻擊行動，但他並未提供該組織的詳細資訊。

請繼續往下閱讀...

川普在貼文中表示，「情報顯示該船正在販運毒品，並與非法的毒品恐怖網絡相關」。貼文並附上了一段約30秒的影片，只見水面上一艘靜止的船隻被飛彈攻擊後爆炸。

五角大廈最近向國會披露，川普認定美國正在與販毒集團進行「非國際性武裝衝突」。然而許多專家質疑，川普政府在未經攔截或盤問的情況下，於外國或國際水域對嫌疑人動用致命武力的法律解釋，並不符合戰爭法。

美國持續在鄰近委內瑞拉的加勒比海地區部署軍事力量。除了駐紮在波多黎各的F-35匿蹤戰鬥機，該地區還部署了8艘美國軍艦，數千名海軍和陸戰隊員，及1艘核動力潛艦。

這些舉動導致美國與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）之間的緊張情勢升高，馬杜洛宣布舉行軍事演習，讓全國進入戒備狀態，並表示美國部署海軍是為了將他趕下台。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法