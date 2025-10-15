為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    阿根廷總統米雷伊尋求支持　川普稱讚為偉大領袖

    2025/10/15 05:06 中央社

    美國總統川普今天稱讚身陷困境的阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）是「偉大的領袖」。米雷伊正在向這位強大盟友尋求經濟與政治上的支持。

    法新社報導，川普（Donald Trump）政府已承諾提供200億美元支撐阿根廷搖搖欲墜的經濟，但他的支持未能安撫市場，也未能提升米雷伊在關鍵選舉前的民調表現。

    川普在西廂外頭與米雷伊握手時，一名記者問川普想對阿根廷民眾說什麼，川普說：「我們愛他們。他們有一位偉大的領袖。」隨後兩人都對鏡頭豎起大拇指，之後步入室內共進午餐。

    隨著阿根廷努力避免陷入另一場金融危機，而米雷伊的不滿意度持續上升，這位曾揮舞電鋸的自由主義者前來尋求右翼盟友川普的協助。

    川普曾多次公開表達對米雷伊的政治支持，同時還承諾提供龐大的經濟援助。

    然而，川普本人也面臨質疑，外界關注這場對布宜諾斯艾利斯的紓困計畫，是否與他的「美國優先」政策一致，這項政策已讓華府削減對大多數國家的外援。

    同時，市場仍對阿根廷的局勢感到不安，而米雷伊在10月26日大選前的選情也尚未改善。這場大選的結果將決定米雷伊是否能通過嚴格的削減成本改革，還是將在未來兩年的任期遭遇立法阻撓。

    阿根廷眾議院約有一半的席次改選，參議院則有1/3的席次將重新分配。

    最近幾週，債台高築的阿根廷為了穩住披索，已動用超過10億美元護盤，大多數的經濟學家認為這個策略難以長久。這促使米雷伊在華府的盟友出手提供金援。

    美國財政部長貝森特（Scott Bessent）宣布讓阿根廷取得200億美元資金的協議時表示：「阿根廷正面臨嚴重的流動性不足。」

    他說：「美國財政部準備隨時採取一切必要的非常措施，以維持市場穩定。」（編譯：張曉雯）1141015

