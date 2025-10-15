為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普政府教宗家鄉掃蕩移民　芝加哥天主教徒憂心

    2025/10/15 03:30 中央社

    美國天主教神父柯蘭認識許多支持川普重返白宮的芝加哥教友，但如今，他們卻驚恐地看著在全市各地展開的移民突擊行動，出身於芝加哥的教宗良十四世也表達相同的憂慮。

    柯蘭（Brendan Curran）接受法新社採訪時說：「幾乎所有人都感到震驚。這絕對不是他們當初所期望的。」

    川普（Donald Trump）聲稱芝加哥宛如戰區，因此必須出動武裝士兵，但這種說法明顯不實。不過，反對他強硬移民政策的聲浪正從一個更和平的源頭湧現，那就是天主教會。

    出身於芝加哥、身為史上首位美籍教宗的良十四世（Pope Leo XIV），一向直言不諱地批評川普政策。談到教會反對墮胎，也就是川普所屬的共和黨與許多天主教徒持有同樣立場的議題時，他提到「美國對移民的不人道待遇」，並質問這是否稱得上「尊重生命」（pro-life）。

    芝加哥是美國第3大城市，約有30%人口是拉丁裔或西語裔，其中許多人是天主教徒。

    在芝加哥西側以拉丁裔為主的小村莊區（Little Village），服飾店老闆桑托約（Ariella Santoyo）坦言，川普執政後的現實與當初寄予的希望形成殘酷的對比。

    她說，川普在保守議題上做出的承諾，尤其是在墮胎上，在她的社區「吸引了許多人」。但她指出，那些通常由蒙面便衣人員暴力執行的移民逮捕行動，不是大家期望的結果。

    「我們從很多投給川普的朋友、甚至親戚身上都聽到這樣的說法：『我從沒想過會發生這種事。』」

    移民暨海關執法局（ICE）人員追捕移民、強行將他們塞入廂型車、朝抗議群眾噴灑催淚瓦斯的畫面，讓許多川普支持者看得大快人心。法新社指出，川普去年能夠贏得選舉，部分原因在於他發表危言聳聽的不實言論，聲稱暴力的移民正在入侵美國。

    然而，在宗教界，尤其是天主教徒之間，他們與白宮之間的分歧日益明顯。

    神父柯蘭表示：「身為教會、教會領袖與信徒，我們有權針對美國移民政策表達意見。現在，我們堅決反對白宮的聯邦政策。」

    為了表達抗議，牧師葛拉夫（Gary Graf）從教宗良十四世的童年故居出發，步行1300公里走到紐約自由女神像（Statue of Liberty），反對川普的政策。

    上週末，數以百計的信徒從一座天主教堂出發，步行走到芝加哥西郊布羅德維尤（Broadview）的移民設施進行聖餐遊行，試圖與被拘留的移民共享聖餐，但最後沒有成功。

    道明會修士柯蘭說：「我們作為教會的使命正受到威脅。當我們談論給飢者以食、裸者以衣、無屋者以住，而這卻被視為聯邦罪行時，這個國家就出問題了。」

    柯蘭最近出席在布羅德維尤ICE設施外頭的祈禱會。當時有一架直升機在上空盤旋，約20多名天主教徒聚集起來誦唸玫瑰經。

    其中一人說，「我們祈禱川普總統」與其他美國官員能「繼續敞開心扉」，制定富有同理心的移民政策。（編譯：張曉雯）1141015

