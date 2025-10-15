為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    馬達加斯加政變 成Z世代抗爭推翻政府最新案例

    2025/10/15 06:15 國際新聞中心／綜合報導
    馬達加斯加的年輕抗爭者受到尼泊爾等地運動的啟發，在街頭揮舞出現在雅加達與其他城市的動漫「航海王」（One Piece）海賊旗。（歐新社）

    馬達加斯加在大規模反政府抗爭後爆發軍事政變，總統拉喬利納（Andry Rajoelina）據稱已逃出國境，這個印度洋島國成為Z世代抗爭推倒無能政權的最新案例。

    華爾街日報14日報導，這個前法國殖民地的動盪，與近來推翻孟加拉與尼泊爾政府的一連串抗議事件相呼應，也引發從印尼到摩洛哥等地的不安。許多抗議行動都是由對缺乏機會感到挫折的年輕人主導。

    51歲、出身媒體業的拉喬利納在抗議升級後，試圖實施宵禁，並命令安全部隊鎮壓自稱「Z世代馬達加斯加（Gen Z Mada）」的示威者。然而，拉喬利納顯然誤判情勢。軍方精銳部隊CAPSAT拒絕服從命令，並呼籲拉喬利納及其他政府領袖下台。

    CAPSAT指揮官14日宣布，已掌控馬達加斯加所有安全部門，並任命新的軍事與警察首長，準備接管政權。

    儘管經濟學家與政治人物多年來一再承諾，年輕人將成為推動國家經濟成長的新動能，現實情況卻是這些國家難以為新進勞動人口提供足夠的工作與前景。

    根據國際勞工組織（ILO）的數據，去年尼泊爾有3分之1的15至24歲青年既未就業，也未受教育或接受職業訓練；孟加拉為30％，印尼為21％。

    儘管馬達加斯加的比例略低，但許多人被困在非正式的臨時工作中，缺乏穩定性以改善生活，進而釀成大規模反政府抗爭。

    尼泊爾9月宣布關閉社群媒體，成為Z世代抗爭的導火線，年輕人發動激烈抗爭，走上街頭表達對政府貪腐的不滿。總理奧利（KP Sharma Oli）被迫下台後，任內對貪腐採零容忍的前首席女性大法官卡齊（Sushila Karki）被委任領導臨時政府。

    摩洛哥青年9月底開始走上街頭示威，要求政府改善教育與醫療服務，10月初抗爭升級，與安全部隊爆發暴力衝突。這波抗議是由結構鬆散的匿名青年團體「Z世代212」（GenZ 212）在網路上發起，主要利用TikTok、Instagram與受電玩玩家喜愛的即時通訊軟體Discord等平台。

    印尼也在今年8月爆發反政府抗爭，民眾因生活成本高漲和對政治菁英長期不滿，率先在首都雅加達走上街頭，後來蔓延成全國性的大規模示威潮，源自於國會議員薪津過高的沸騰民怨，已被推向針對貪腐、社會不平等、警察暴力、問責機制等更深層結構性問題的抗爭。

    孟加拉則在2024年7月爆發由學生帶頭的反政府抗爭，數以千計示威者闖入總理哈希納（Sheikh Hasina）的官邸，迫使她在8月逃往印度。

    馬達加斯加的抗爭者表示，他們受到尼泊爾等地運動的啟發，在街頭揮舞出現在雅加達與其他城市的動漫「航海王」（One Piece）海賊旗。許多人指出，頻繁的停電、缺水、森林濫伐，以及對貪腐加劇的普遍觀感，促使他們走上街頭。

