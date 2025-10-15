中國利用「學術研究」竊取軍事科技 美國會議員將立法限制

美國聯邦參議院情報委員會主席柯頓提出法案，學術機構若與中國軍方有關，與其合作的聯邦資助研究，擬加以限制。（美聯社檔案照）

多年來，美國與中國的學者在開放研究（open research）模式下並肩合作，共同研發尖端科技，成果向所有人公開並自由存取。然而，這種長期以來被視為推動知識進步的開放傳統，如今已在美國國會引起警覺。

美聯社14日報導，一些美國國會議員擔心，被視為對美國軍事優勢最具挑戰性的對手中國，正在利用開放研究來追趕、甚至超越美國的軍事科技，呼籲採取行動。

聯邦參議院情報委員會主席柯頓（Tom Cotton）指出，美國的對手一直利用美國的大學與研究機構，推進自身利益，卻使美國的國家安全與創新面臨風險。

柯頓已提出法案，學術機構若與中國軍方有關，與其合作的聯邦資助研究，擬加以限制，並將其他被視為美國對手國家的機構納入限制範圍。

聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」將保護美國研究列為首要任務，指控北京將開放研究武器化，將其轉化為「外國人才輸送與軍事現代化的管道」。

美國國家反情報與安全中心（NCSC）主任坎賈洛西（James Cangialosi）指出，外國對手愈來愈多地利用美國學術機構的開放與合作環境，為自身牟利。該中心在8月發布公告，呼籲大學加強防範外國干預研究。

眾院美中競爭特委會光是9月就發布3份報告，分別針對涉及與中國軍事相關學者的美國國防部（戰爭部）資助研究；培訓中國科學、技術、工程、數學（STEM）人才的美中合辦研究機構；向與中國軍方有關的學生發放美國博士學程簽證的政策。

這些報告建議立法以加強研究安全、限縮中國學者與學生的簽證審查，並終止可能被中國用於強化軍力的學術合作關係。

根據美國戰略情報公司Strider Technologies的報告，過去數年來，全美有超過500所大學與研究機構，曾與中國軍方研究人員合作，協助北京發展具軍事應用潛力的高科技，例如抗干擾通訊與高超音速載具。

儘管美國政府近年已設置防護措施，以避免這類合作助長中國軍力，但該公司指出，這種合作仍相當普遍。

報告顯示，美方機構與中國軍事相關研究院所合作發表的STEM領域論文，曾在2019年達到逾3500篇的高峰，隨後因新的管制措施而略有下降，但2024年的論文仍將近2500篇，涵蓋物理、工程、材料科學、電腦科學、生物學、醫學與地質學等領域，顯示合作規模仍居高不下。

報告指出，這類合作不僅可能促成非法知識轉移，還支持中國由國家主導的國際人才招募行動，往往損及美國國家利益。

當局表示，外國可能利用美國研究竊取軍事與商業機密、挖角研究人才，甚至吸收學生或研究人員充當潛在間諜。

美國國土安全部最新威脅評估報告也強調，美國的對手，尤其是中國，正尋求非法取得美國技術。當局表示，中國的目標包括竊取可能賦予美方優勢的軍事與運算技術，以及最新的商業創新。

