    首頁 > 國際

    馬達加斯加總統倒台 軍方宣布接掌政權

    2025/10/14 23:43 國際新聞中心／綜合報導
    馬達加斯加總統拉喬利納潛逃出國，軍方14日宣布接掌政權。（法新社檔案照）

    馬達加斯加總統拉喬利納潛逃出國，軍方14日宣布接掌政權。（法新社檔案照）

    在馬達加斯加總統拉喬利納（Andry Rajoelina）據信潛逃出國後，支持Z世代年輕人街頭抗爭的軍方精銳部隊14日宣布，已接管這個印度洋島國的政權，將成立文人主導的過渡委員會。

    據報導，拉喬利納目前躲藏在國外。他自9月25日抗爭行動爆發以來，面對民間要求他下台的聲浪持續升高，卻始終拒絕辭職。曾在2009年協助拉喬利納發動政變上台的精銳部隊「CAPSAT」，11日表態支持抗議者，成為壓垮拉喬利納政權的最後一根稻草。

    CAPSAT指揮官蘭德里亞尼里納（Colonel Michael Randrianirina）在總統府宣讀聲明，宣布該部隊將成立一個由陸軍、憲兵與警察組成的治理委員會，「這個委員會將負責行使總統職權」，「同時，我們將在數日內組成一個文人政府。」

    他同時宣布，憲法及憲法法院的權力已被暫時中止，預定2年內舉行公投，但相關細節尚不明朗。

    聲明發表後，該部隊軍官駕駛裝甲悍馬與皮卡，在首都安塔那那利佛（Antananarivo）街頭巡邏。法新社記者目擊，路邊聚集人潮揮手歡呼，有些人甚至駕車跟隨車隊，按喇叭慶祝。

    儘管拉喬利納試圖解散國會下議院「國民議會」，但議員仍於14日進行表決，彈劾總統案最終以130票贊成通過，遠超過憲法規定的三分之二門檻（國會共163席）。總統府則在投票進行時發表聲明，聲稱該會議「毫無法律依據」。

    馬達加斯加是前法國殖民地，自1960年獨立以來多次發生軍事政變，包括拉喬利納2009年在軍方支持下發動的政變。

