麥克風沒關！ 喬和「川普之子」會面 印尼總統與川普對話意外曝光

美國總統川普（右）和印尼總統普拉伯沃（左），13日在埃及夏姆錫克出席加薩和平峰會。（法新社）

13日在埃及夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）舉行的加薩和平峰會，又發生「熱麥克風」事件。出席峰會的美國總統川普發表演說後，與印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）短暫私下交談，普拉伯沃請川普安排，讓他與川普之子艾瑞克（Eric Trump）會面，這段對話都被沒關的麥克風收錄下來。

《路透》13日報導，普拉伯沃在講台後方，對川普提到某個區域「不太安全」，之後詢問川普，「我可以見艾瑞克嗎？」川普回應，連講兩次「我會請艾瑞克打電話」。接著普拉伯沃還提到「哈里」（Hary）這個名字，並說「我們會找個更好的地方」，這時川普再次說道「我會請艾瑞克打電話給你」，普拉伯沃說，「艾瑞克或小唐納（Don Jr.）」。

目前尚無法從麥克風收錄到的這段對話，判斷兩人是否談到川普集團，或者任何涉及川普或其家族的商業安排。白宮與川普集團在印尼的商業夥伴MNC集團，未回應此事。

艾瑞克和川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）都是川普家族企業「川普集團」（Trump Organization）執行副總裁。不清楚普拉伯沃提到的「哈里」是指誰，不過，MNC集團創辦人暨董事長為陳明立（Hary Tanoesoedibjo），名字中有「Hary」，他是川普集團的長期合作夥伴，今年初受邀出席川普的總統就職典禮。

印尼外交部長蘇吉歐諾（Sugiono）表示，他不清楚總統與川普談了什麼，但是這兩名領袖的關係密切，有可能談到非國政事務；至於「哈里」是否指陳明立，蘇吉歐諾回應，他還沒聽相關錄音。

MNC旗下地產公司MNC Land公司，與川普集團在雅加達南方合作開發一處綜合度假區，但是今年2月遭印尼環境部，以水資源管理和環境問題，勒令停工。兩家公司另外在峇里島合作的一處豪華度假村，和高爾夫球場開發案也顯著延宕。

