川普乘勝追擊烏俄和平？分析師：俄羅斯軍力限縮美方施壓籌碼

美國總統川普13日在埃及夏姆錫克簽署以他命名的「川普永續和平及繁榮宣言」，宣告逾時2年的加薩戰爭落幕，中東自此邁向新和平後，重心轉向遲遲未有進展的烏俄和平進程。

川普在以色列國會發表演說時提到，若能與德黑蘭達成和平協議，將是好事一樁，「但我們得先搞定俄羅斯」。結束中東行程後，川普17日將在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會晤，雙方將討論烏克蘭防空、能源及長程武器等議題，尤其是供應射程達2500公里，可讓基輔直擊莫斯科的「戰斧飛彈」。

然而，加薩和烏俄衝突存在本質上的差異。維也納國防分析師賈迪向《華爾街日報》指出，俄羅斯的核子武器庫是任何施壓行動不得不考慮的現實因素，克里姆林宮的軍事力量意味著川普能夠讓普廷上談判桌的籌碼有限。更可能的情況是川普直接與普廷協商一紙停火協議，接著威逼基輔簽署，反映出川普高調、單邊主義的外交風格以及不吝對澤倫斯基施壓的態度，使得協議與歐洲和烏克蘭的目標不完全一致，這也正是歐洲領袖們最不願意見到且試圖避免的情境。

