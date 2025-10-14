以哈停火協議非牢不可破 中東官員指望川普確保條約落實

加薩和平協議被視為川普重大外交勝利。（路透）

美國總統川普13日先後到訪以色列與埃及，向全世界宣告逾時2年的加薩戰爭落幕。在與各國領袖共同簽署加薩宣言後，進一步鞏固停火協議效力。埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）向「美聯社」表示，中東和平計畫成功與否取決於川普的持續關注和投入，包括向各方施壓並具體支持下一階段由國際部隊執行的維和職責，「我們指望川普持續落實計畫所有階段」。

儘管川普對停火協議效力抱持信心，和平計畫仍有尚待克服的問題。巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」雖依照協議釋放全數20名生還人質，至今尚未明確同意去武裝化；和平計畫中保留巴勒斯坦建國可能性，納坦雅胡未有妥協跡象，始終堅決反對。美方則淡化巴勒斯坦建國或兩國方案在和平計畫中的優先性，白宮發布的聲明中，對巴勒斯坦建國或兩國方案隻字未提。川普在返國時也向記者表明，「我們談的是關於重建加薩，而不是一個或兩個國家」。

另一重大問題為籌措加薩重建資金。據世界銀行和埃及的戰後計畫評估，加薩重建經費需530億美元（約1.6兆台幣）。英國首相施凱爾承諾將援助2000萬英鎊（約8.35億台幣）協助供應加薩水資源和衛生設備，並負責主持為期三天的加薩重建會議。

