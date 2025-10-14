為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    以哈停火協議非牢不可破 中東官員指望川普確保條約落實

    2025/10/14 22:09 編譯林家宇／綜合報導
    加薩和平協議被視為川普重大外交勝利。（路透）

    加薩和平協議被視為川普重大外交勝利。（路透）

    美國總統川普13日先後到訪以色列與埃及，向全世界宣告逾時2年的加薩戰爭落幕。在與各國領袖共同簽署加薩宣言後，進一步鞏固停火協議效力。埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）向「美聯社」表示，中東和平計畫成功與否取決於川普的持續關注和投入，包括向各方施壓並具體支持下一階段由國際部隊執行的維和職責，「我們指望川普持續落實計畫所有階段」。

    儘管川普對停火協議效力抱持信心，和平計畫仍有尚待克服的問題。巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」雖依照協議釋放全數20名生還人質，至今尚未明確同意去武裝化；和平計畫中保留巴勒斯坦建國可能性，納坦雅胡未有妥協跡象，始終堅決反對。美方則淡化巴勒斯坦建國或兩國方案在和平計畫中的優先性，白宮發布的聲明中，對巴勒斯坦建國或兩國方案隻字未提。川普在返國時也向記者表明，「我們談的是關於重建加薩，而不是一個或兩個國家」。

    另一重大問題為籌措加薩重建資金。據世界銀行和埃及的戰後計畫評估，加薩重建經費需530億美元（約1.6兆台幣）。英國首相施凱爾承諾將援助2000萬英鎊（約8.35億台幣）協助供應加薩水資源和衛生設備，並負責主持為期三天的加薩重建會議。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播