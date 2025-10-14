中國大疆「換殼」躲關稅？美國貼牌「雙胞胎」抓到了 拆開一模一樣

大疆公司Osmo口袋攝影機。示意圖，非報導所指機型。（彭博檔案照）

美國一家新創公司最近引起媒體的注意，該公司出售的口袋和運動攝影機，與中國大疆科技（DJI）的產品幾乎一模一樣，採用的元件也相同，被懷疑是大疆公司用來繞過川普政府關稅的替身。

科技新聞網站「The Verge」9日報導，Xtra的「Muse」口袋攝影機，與DJI「Osmo Pocket 3」外觀、功能幾乎一樣，且根據美國聯邦通信委員會（FCC）拆解照片，這兩者的主機板、晶片也一樣。實際操作兩者拍攝影片，發現模式、畫質、功能訊息一樣，Xtra攝影機可使用DJI的電池握把、磁吸濾鏡等配件，唯一的差別是，Xtra的設定選項中沒有DJI的Mic 2和Mic Mini無線麥克風功能。

資安顧問沙耶（Jon Sawyer）掃描Xtra搭配口袋相機使用的應用程式，發現大量複製DJI的程式碼，僅把「DJI」的名字換掉，但是程式碼中仍有7552處參照DJI剪輯應用程式「LightCut」。關注大疆動態的軟體工程師伊圖貝（Konrad Iturbe）指出，Xtra的程式有多處參照中國的伺服器和API。

報導指出，這並非廉價的中國仿冒品，從幾乎所有可察知的方面來看，它顯然是同一款產品。由於關稅影響，DJI Osmo Pocket 3在美售價799美元，而Xtra Muse在網路零售平台亞馬遜最低只要499美元。DJI被詢問與Xtra的關聯時未否認，僅拒絕評論。Xtra公司未回應此事。

Xtra自稱是在德拉瓦州註冊的獨立新創公司，但是通訊地址是一家專門提供在德拉瓦州代辦工商註冊服務的公司。公開資料顯示，Xtra於2025年3月設立，5月、7月申請商標，7月到8月初取得FCC認證，9月底在亞馬遜上架開賣。

美國國會去年底通過法案，給大疆公司一年時間證明自己並未構成國安風險，否則將全面封鎖。伊圖貝警告，「我們正目睹第一個試圖『公開』繞過禁令」，若大疆這招成功，或許會提供其他公司有樣學樣的範本。

