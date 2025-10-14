美國聯結車重大車禍! 遭撞廂型車7人葬身火海、5貓失蹤

美國喬治亞州發生連環車禍，共造成7人死亡。（擷取自X@InfoR00M）

美國喬治亞州（Georgia）昨（13日）發生連環車禍，造成7人喪命，甚至波及運送貓咪的收容車輛，有5隻貓咪下落不明。

英媒《太陽報》今（14日）報導，美國喬治亞州的85號州際公路（Interstate 85），昨日有1輛聯結車撞上了廂型車，廂型車又與其他車輛發生碰撞，造成事故現場有大量車體碎片散落在公路上。

據報導，肇事的聯結車車頭已被燒毀，並滑落至道路旁的水溝中，而遭撞的廂型車也起火燃燒，車內7人全數罹難，目前死者身分尚未公布。此外，連環車禍裡有1輛屬於動物救援收容所的車，當時車內載有37隻貓咪，準備被送往佛蒙特州（Vermont）的收容中心，但部分貓咪在事故發生後就逃離現場，至今已尋獲32隻貓咪，仍有5隻下落不明。

從網路流傳的影片顯示，車禍現場大火猛烈燃燒、濃濃灰煙直竄天際，亦有車輛幾乎被撞爛，車身扭曲變形、擋風玻璃破裂、車頭將近撞毀。調查人員正在釐清這起車禍的真正原因，尚不清楚肇事的半聯結車是否因為超速，才導致連環車禍發生。

事故路段的85號州際公路已緊急封閉，而85號州際公路全長逾1076公里，橫跨美國南部地區，跨越了阿拉巴馬州（Alabama）至維吉尼亞州（Virginia）。

