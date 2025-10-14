為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國小米SU7電動車撞分隔島起火「門打不開」 男慘活活燒死

    2025/10/14 21:13 即時新聞／綜合報導
    中國成都發生電動車起火意外，使1名駕駛死亡。（擷取自李老師不是你老師X）

    中國有駕駛高速行駛中發生車禍，困在電動車內不幸活活燒死。而這台電動車被起底是「小米SU7」，更讓小米在香港掛牌的股價一度暴跌了8.7％。

    英媒《太陽報》今（14）日報導，這場駭人的夜間火災發生在四川成都，根據網路流傳的影片顯示，這輛小米SU7在雨天濕滑道路撞上分隔島，起火燃燒。路人拉扯車門、拳打腳踢，甚至透過車窗查看，都無法救出駕駛，車輛隨後被火焰吞噬。

    據報導，駕駛是31歲鄧姓男子，但他涉嫌在案發的13日凌晨酒駕，與另一輛車發生碰撞。現場目擊者說，「火災大約發生在凌晨3點10分，我和朋友立刻開車趕到現場。當時現場有四、五個人正在試圖搶救，其中一人甚至沒有工具，徒手撬開車窗，結果雙手流血。」

    現場民眾努力搶救，仍無法在大火吞噬整輛車之前救出鄧男。目擊者也補充，「這輛車的車體相對完整。」也暗示車門不是因撞擊卡死，而是設計本身問題導致無法開啟。小米SU7採用電子車門鎖，當車輛失去電力後就失效，才造成駕駛在火勢蔓延時困於車內。

    這起火燒車是小米SU7今年第2起致命車禍，而小米在香港掛牌的股價，在火災影片於中國社群媒體瘋傳後，一度暴跌了8.7％，創下自4月以來最大的單日跌幅。小米至今未回應對這起意外，當地警方也尚未發布正式聲明。

