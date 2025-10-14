馬達加斯加危機加劇 落跑總統下令解散國會反制彈劾

馬達加斯加總統拉喬利納（Andry Rajoelina）9月2日出席活動發表談話。（美聯社檔案照）

非洲國家馬達加斯加的反政府示威愈演愈烈，傳出已逃出國的總統拉喬利納（Andry Rajoelina），14日在總統府官方社群帳號發文，下令解散國會下議院，加劇政治動盪。

目前下落不明的拉喬利納，14日在總統府官方帳號發文，下令解散國會下議院「國民議會」，「立即生效」，以此先發制人，反制反對派的彈劾行動。他表示，此舉是「恢復我國秩序和強化民主」必要採取的行動，「人民的聲音必須再度被聽見，讓路給年輕人」。

拉喬利納13日晚間才透過社群媒體，發表直播演說，表示自己有性命之危，「一群軍方和政治人士密謀暗殺」，他躲過了暗殺企圖，不得已躲進一個「安全地點」，但是未透露身在何處。隨後，該國反對派領袖蘭德里亞納索洛尼亞伊科（Siteny Randrianasoloniaiko）表示，總統擅離職守，國會將表決予以彈劾。

這波抗議起於9月25日，由Z世代年輕人發起，最初是抗議長期缺電、缺水問題，之後演變成更廣泛的抗議政府貪腐、國家經濟困境，關鍵轉折出現在11日，曾在2009年政治危機中，協助拉喬利納接掌政權的軍方精銳部隊CAPSAT，加入示威，要求總統、內閣首長下台。

拉喬利納上月已經解散整個內閣，並任命一名軍方將領出任總理，但仍無法平息人民怒火。13日的演說，是他遭兵變後首次公開談話，因士兵試圖控制國家電視台所在大樓而兩度延後，最終是透過社群媒體直播，而非國營電視台。拉喬利納呼籲遵守憲法、「設法解決當前情勢」，但是拒絕依照示威者要求下台。

