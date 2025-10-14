驗證魚龍演化關鍵轉折! 1.9億年前「多塞特劍龍」出土

圖為「多塞特劍龍」魚龍化石，巨大的眼窩與劍一般的長吻，是其重要特徵。（圖：Dr. Dean Lomax）

根據科學新聞網站《IFLScience》報導，英國著名的「侏羅紀海岸」（Jurassic Coast）證實，發現一具極其完整的爬行動物化石，其年代可追溯至約1.9億年前的侏羅紀早期「普林斯巴赫期」（Pliensbachian period）。這個被暱稱為「多塞特劍龍」（Sword Dragon of Dorset）的魚龍（ichthyosaur）新物種，為一段神秘的生物演化史，填補了關鍵空白。

這具化石是由業餘化石收藏家摩爾（Chris Moore）早在24年前就已發現。他描述，大多數魚龍化石都被壓扁，但這具「完全保持立體」，還有像劍一樣的長吻，長滿數百顆細小針狀牙齒。

化石從發現到正式命名相隔24年。標本原本送往加拿大皇家安大略博物館，由魚龍專家研究，但因故未完成論文。專家退休後，另一位古生物學家洛馬克斯博士（Dr. Dean Lomax）接手，才終於確認這是前所未見的新物種。

由於其如劍般的長吻，這個身長約3公尺的新物種，被正式命名為Xiphodracon goldencapensis，並有了「多塞特劍龍」的外號。這具化石之所以能保存得如此完好，得益於該地區在遠古時代曾是一片缺氧的毒性泥沼海床，當生物死亡沉入海底時，遺骸不會受到干擾。

摩爾後來又發現第二具標本，目前在英國多塞特郡的遺產中心展出。這具標本因下顎彎曲被暱稱為「Gonzo」，據信是1.9億年前一頭栽進海床沉積物所造成的。

填補演化史空白 謎團仍待解

這項發表於《古生物學論文》（Papers in Palaeontology）期刊的研究指出，此發現之所以特別重要，是因為普林斯巴赫期是魚龍演化史上，一個關鍵的轉折點，當時地球的動物群正發生一場大規模且複雜的更替，但我們對此所知甚少。

洛馬克斯表示，這次的新發現「有助於填補魚龍演化過程中一個關鍵時期的空白。」研究團隊指出，從其長吻與利齒可以想像，這種動物生前以獵食魚類和烏賊為生。除了其巨大的眼睛，其鼻孔周圍的一塊「淚骨」（lacrimal）「超級古怪」，是前所未見的獨特構造。研究人員表示，化石中甚至可能還保存了胃容物，有待進一步研究。

