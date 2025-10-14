超驚險！德州機場地勤加油失手 航空燃油停機坪狂噴1分鐘

美國德州1名地勤人員替飛機加油，加油軟管不慎滑落，航空燃油四處噴灑在停機坪上。（擷取自FL360aero臉書）

美國德州（Texas）1名機場工作人員在替飛機加油時，加油的軟管不慎失控滑落，航空燃油四處噴灑在停機坪上，令人震驚的畫面在網路上瘋傳。

英媒《太陽報》今（14日）報導，這段驚心動魄的影片攝於達拉斯‧沃斯堡國際機場（Dallas/Fort Worth International Airport），當時1名地勤人員在為美鷹航空（American Eagle）的客機加油時，因操作不慎出現突發狀況。

據報導，這名工作人員在將加油軟管從飛機上卸除時，加油管突然噴飛到飛機下方，且劇烈的甩動，近1分鐘的時間持續狂撒大量易燃的航空燃油。當時驚慌的工作人員似乎在擦拭臉部，疑似被噴濺出的燃油灑到，隨後他就離開事發現場，而飛機下方則累積起大片「汽油池」。

事後，緊急應變人員迅速趕到現場，使用專用的吸附器具控制溢漏情況，附近的登機門也暫時關閉以策安全。所幸此次意外沒造成人員受傷或設備損毀，而航空安全專家警告，類似的事件雖屬罕見，但燃油若引燃恐在數秒內釀成災難。

根據空中巴士公司（Airbus）的調查，客機加油作業出錯的比例僅低於1%，但像美國每日起降的航班超過8萬9000架次，即使只是1次失誤，也可能構成嚴重的火災風險。

美國航空集團（American Airlines Group）證實此次事故發生於本月11日，只是尚未公布實際洩漏的燃油總量。本次事件亦在網路上廣泛轉傳，更引發民眾對於加油安全規範的激烈討論，有網友提到，「加油管的操作員應該握著警醒開關，只要一鬆手就會自動停止加油，這代表很可能有人無視了安全規定。」

