川普再出手！ 將出席東協峰會 見證泰柬和平協議簽署

美國總統川普與印尼總統普拉伯沃（左）13日在埃及夏姆錫克，出席加薩國際和平峰會。（美聯社）

美國總統川普在促成中東以哈停火後，將出席10月26至28日在馬來西亞吉隆坡舉行的東南亞國家協會（ASEAN，東協）峰會，見證泰國與柬埔寨和平協議簽署。此次東南亞之行，被視為川普在全球舞台上，延續其「和平締造者」形象的最新外交舉動。

根據《法新社》報導，主辦國馬來西亞外交部長哈山（Mohamad Hasan）14日在吉隆坡記者會上表示，川普期待見證「泰柬和平協議」。

泰國與柬埔寨今年7月爆發數十年來最致命的軍事衝突，造成超過40人死亡，約30萬人被迫逃離家園。經過5天戰鬥，雙方在川普部分斡旋下同意停火。這是川普繼中東以哈停火後，又一次展現其外交斡旋能力的機會。

哈山表示，馬來西亞與美國將推動泰柬「更廣泛的停火協議」，要求雙方「移除所有地雷，並從邊界撤回軍事裝備」。「我們希望雙方能在東協峰會期間簽署宣言。我們可以稱之為『吉隆坡宣言』或『吉隆坡協定』。」

據報導，這將是繼《川普持久和平與繁榮宣言》（中東以哈停火）後，又一份以川普外交成就為核心的國際協議。

柬埔寨提名川普諾貝爾獎 泰國對其角色態度保留

柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）讚揚川普的「創新外交」結束了泰柬軍事衝突，還透露他曾提名川普競逐今年的諾貝爾和平獎。

據報導，川普8日致函泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul），敦促和平解決泰柬邊境衝突，阿努廷曾一度對川普在未來談判中持續扮演的角色態度保留。但在收到川普信件後，阿努廷態度轉趨開放，表示若柬埔寨撤離重型武器等，泰國願協商。

馬來西亞外長哈山強調，馬來西亞與美國作為調解方，期望泰柬兩國能履行協議條件，移除所有地雷，並從邊界撤回軍事裝備，以促成更廣泛的停火協議。

