45歲姚明笑稱「可領NBA養老金」上熱搜！金額曝光羨煞網友

美國職籃NBA熱身賽日前在中國澳門開打，是NBA自反送中事件爆發後，時隔6年首度重返中國。前NBA巨星、中國前籃協主席姚明也現身場邊，並在受訪時調侃，要向同在現場的球員協會執行董事伊戈達拉（Andre Iguodala）聊聊養老金的事情，此事也迅速竄上微博熱搜。

綜合中媒報導，1980年9月出生的姚明今年剛好滿45歲，過去已經在NBA效力滿9年，他符合「在NBA效力滿3年」、「年滿45歲」兩項NBA退休金領取條件。此事登上微博熱搜後，網友紛紛留言表示「羨慕」。

中媒報導指，NBA退休金採取階梯式分檔制度，球員可自行選擇要在哪個檔次領取：

第一檔：45歲到45歲，306.24美元×效力年限×2/3

第二檔：50-62歲，306.24美元×效力年限

第三檔：62歲以上，1666.7美元×效力年限

報導指，姚明若從現在開始領，他每個月可領1838美元（約新台幣5萬6000元），每年2萬2000美元（約新台幣67萬元）。若年滿50歲開始領，則可每個月領取2757美元（約新台幣8萬5000元），每年3萬3000美元（約新台幣101萬元）。若等到62歲以上再領取，可每月領取1萬5000美元（約新台幣46萬元），每年18萬美元（約新台幣553萬元）。

NBA退役球員協會前總裁兼首席執行官羅歇爾（Scott Rochelle）曾表示，如果退役球員45歲就開始領取養老金，由於領取的時間拉長，因此能夠領到的總數額將有所削減。他鼓勵球員們在62歲開始領養老金，因為這樣領取的金額將大大增多。

