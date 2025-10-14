為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    45歲姚明笑稱「可領NBA養老金」上熱搜！金額曝光羨煞網友

    2025/10/14 17:17 即時新聞／綜合報導
    前NBA巨星、中國前籃協主席姚明（圖左）。（法新社）

    前NBA巨星、中國前籃協主席姚明（圖左）。（法新社）

    美國職籃NBA熱身賽日前在中國澳門開打，是NBA自反送中事件爆發後，時隔6年首度重返中國。前NBA巨星、中國前籃協主席姚明也現身場邊，並在受訪時調侃，要向同在現場的球員協會執行董事伊戈達拉（Andre Iguodala）聊聊養老金的事情，此事也迅速竄上微博熱搜。

    綜合中媒報導，1980年9月出生的姚明今年剛好滿45歲，過去已經在NBA效力滿9年，他符合「在NBA效力滿3年」、「年滿45歲」兩項NBA退休金領取條件。此事登上微博熱搜後，網友紛紛留言表示「羨慕」。

    中媒報導指，NBA退休金採取階梯式分檔制度，球員可自行選擇要在哪個檔次領取：

    第一檔：45歲到45歲，306.24美元×效力年限×2/3
    第二檔：50-62歲，306.24美元×效力年限
    第三檔：62歲以上，1666.7美元×效力年限

    報導指，姚明若從現在開始領，他每個月可領1838美元（約新台幣5萬6000元），每年2萬2000美元（約新台幣67萬元）。若年滿50歲開始領，則可每個月領取2757美元（約新台幣8萬5000元），每年3萬3000美元（約新台幣101萬元）。若等到62歲以上再領取，可每月領取1萬5000美元（約新台幣46萬元），每年18萬美元（約新台幣553萬元）。

    NBA退役球員協會前總裁兼首席執行官羅歇爾（Scott Rochelle）曾表示，如果退役球員45歲就開始領取養老金，由於領取的時間拉長，因此能夠領到的總數額將有所削減。他鼓勵球員們在62歲開始領養老金，因為這樣領取的金額將大大增多。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播