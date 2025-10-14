2400年前古文物重返家園！ 德女遊希臘偷文物65年後歸還了

一名德國女子主動歸還一件65年前從希臘盜走的古代石柱柱頂，讓這件來自西元前4世紀的古希臘建築文物得以重返家園。（圖取自希臘文化部臉書粉專）

一名德國女子主動歸還一件65年前從希臘盜走的古代石柱柱頂，讓這件來自西元前4世紀的古希臘建築文物得以重返家園。希臘文化部於10月11日舉行接收儀式，對她的舉動表示肯定，並強調這不僅是歷史正義的實現，也是跨國文化合作的典範。

《紐約郵報》報導，這件文物為一塊愛奧尼石柱柱頂，高約23公分、寬約33公分，材質為石灰岩，原屬於西元前4世紀古奧林匹亞的賓客接待所。該女子在1960年代參觀遺址時私自帶走這件文物，並私藏多年。直到近日，她看到德國明斯特大學歸還多件被盜文物後，主動將該古希臘文物交給該校，由校方協助安排返還希臘。

請繼續往下閱讀...

希臘文化部10月11日在古奧林匹亞會議中心舉辦交接儀式，正式接收該文物。文化部秘書長迪達斯卡洛斯（Georgios Didaskalos）在儀式中表示，這場返還行動意義深遠，展現文化與歷史超越國界的重要價值。他強調，唯有透過國際合作與責任感，才能實現文物正義，並讚揚這名女子「展現了勇氣與道德良知，證明做對的事永遠不嫌晚」。

此次返還行動是明斯特大學近年來第3次將重要文物歸還希臘。2019年，該校返還了與1896年奧運冠軍有關的「路易斯之杯」；2024年又送回一尊來自羅馬時期塞薩洛尼基的男性大理石頭像。根據希臘官方表示，這次歸還的柱頂文物將進行修復，未來將於古奧林匹亞展出，供民眾參觀並認識其歷史背景與文化意涵。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法