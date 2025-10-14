將俄列主要威脅 莫斯科警告「這1東歐小國」：小心成下個烏克蘭！

克里姆林宮發言人佩斯科夫。（美聯社）

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）近日對緊鄰烏克蘭的東歐小國摩爾多瓦（Moldova）發出威脅，警告該國小心遭遇和烏克蘭相同的命運，引發國際關注。

東歐內陸國摩爾多瓦1991年自蘇聯獨立，境內聶斯特河沿岸目前仍置於俄羅斯部隊軍事佔領下，使得2022年烏俄戰爭爆發後，摩爾多瓦的獨立與安全進一步受到考驗。即便國家規模有限，仍是當前歐洲與俄羅斯高度對峙情境下的關鍵角色之一。去年10月20日摩爾多瓦舉行總統大選及加入歐盟修憲公投，就遭遇來自俄國大量的假訊息攻勢，所幸最後「同意」陣營險勝。

而今年9月底摩爾多瓦舉行被外界視為親歐與親俄關鍵的國會大選，歐盟曾警告該國面臨來自莫斯科「前所未有的假消息攻擊」，有種種證據顯示俄羅斯隊摩爾多瓦進行廣泛政治宣傳與干預行動，但最後還是由親歐派獲勝。除此之外，現任摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）領導的政府，本月8日還批准一項新的軍事戰略，將俄羅斯列為該國主要安全威脅，並警告烏俄戰爭「可能蔓延至摩爾多瓦」。

根據《基輔獨立報》報導，佩斯科夫12日譴責摩爾多瓦對俄羅斯採取敵對立場，「摩爾多瓦現任領導層正在犯一個嚴重錯誤，他們認為，與歐洲建立關係的政策意味著與俄羅斯的徹底對抗，這不會給那個國家帶來任何好處」。

《基輔獨立報》指稱，儘管佩斯科夫沒有明確提到烏克蘭，但其言論明顯暗示俄羅斯將全面入侵烏克蘭。

