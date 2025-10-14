以川普命名！美與三國簽署加薩和平宣言 承諾以外交解決爭端

美國總統川普展示與埃及、卡達、土耳其領導人共同簽署的《川普持久和平與繁榮宣言》，這份以他命名的宣言旨在鞏固以哈停火協議。（美聯社）

美國白宮14日公布美國總統川普與埃及、卡達、土耳其領導人前一天在埃及夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）簽署的《川普持久和平與繁榮宣言》（The Trump Declaration for Enduring Peace and Prosperity）全文。這份宣言旨在鞏固以哈停火與人質釋放協議，結束兩年多的戰爭，並為中東和平奠定基礎。

根據《以色列時報》報導，宣言由川普、埃及總統塞西（Abdel Fattah El-Sisi）、卡達埃米爾塔米姆（Tamim bin Hamad Al-Thani）與土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdoğan）簽署。

根據宣言，四國領導人表示，「歡迎所有各方對川普和平協議的歷史性承諾與實施，結束兩年多的深重苦難與損失，為該地區開啟由希望、安全與和平繁榮共同願景定義的新篇章」。

宣言最核心的承諾是，未來所有爭端將透過外交接觸與談判解決，不再依賴武力。文件明確指出，中東不能再陷入戰爭循環或停滯談判，也不能片面或選擇性執行協議。宣言警告：「過去兩年的悲劇，是對全體的警鐘，未來世代值得比過去失敗更好的未來。」

宣言強調，真正的和平應讓巴勒斯坦人與以色列人都能繁榮共存，並保障人權、安全與尊嚴。四國領導人同時承諾尊重該地區對基督教、伊斯蘭教與猶太教的歷史與精神意義，保護宗教聖地及文化遺產，作為和平共處的重要基石。宣言並指出，各國將團結打擊各種形式的極端主義與種族主義，不讓暴力成為日常。

建立長久制度 讓下一代享和平繁榮

文件指出，持久和平應建立在寬容、尊嚴與平等的基礎上，確保每個人都能在和平與經濟繁榮中追求夢想，不分族裔與信仰。四國領導人歡迎加薩走廊和平安排的進展，以及以色列與周邊國家關係改善的成果，並承諾共同建立制度化的和平架構，「讓未來世代能在和平中共同繁榮」。

