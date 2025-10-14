伊朗批川普和平呼籲與美國行動相悖 殺害婦女兒童不可能有友誼

伊朗今（14）日稱，美國總統川普的和平呼籲，與美國的行動相悖。（路透）

美國總統川普13日在以色列國會發表演說時表示，若伊朗準備好，美國就願意與其達成核協議。對此伊朗今（14）日稱，川普的和平呼籲，與美國的行動相悖。

根據法新社報導，伊朗外交部14日指出，雖然美國總統川普呼籲與伊朗達成核協議，但美國行動與其呼籲不一致，並提及美國6月對伊朗核設施發動打擊。

請繼續往下閱讀...

以色列6月中旬對伊朗發動前所未有的轟炸，襲擊其核設施、軍事設施以及居民區，造成1000多人死亡。在以伊6月為期12天的衝突中，美國襲擊伊朗關鍵核設施，導致伊朗和美國之間的高層核談判脫軌。

伊朗外交部強調，美國對伊朗人民採取敵對和犯罪行為。外交部還問「怎麼能在政治談判期間襲擊1個國家居民區和核設施，殺害包括無辜婦女兒童在內的1000多人，然後又要求和平與友誼？」

伊朗外交部指出，川普稱伊朗應放棄恐怖主義的言論不負責任且可恥，並指責美國是「恐怖主義主要製造者」，以及「恐怖主義和種族滅絕猶太復國主義政權支持者」，美國沒有道德權威去指責他人。

