為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗批川普和平呼籲與美國行動相悖 殺害婦女兒童不可能有友誼

    2025/10/14 15:45 編譯謝宜哲／綜合報導
    伊朗今（14）日稱，美國總統川普的和平呼籲，與美國的行動相悖。（路透）

    伊朗今（14）日稱，美國總統川普的和平呼籲，與美國的行動相悖。（路透）

    美國總統川普13日在以色列國會發表演說時表示，若伊朗準備好，美國就願意與其達成核協議。對此伊朗今（14）日稱，川普的和平呼籲，與美國的行動相悖。

    根據法新社報導，伊朗外交部14日指出，雖然美國總統川普呼籲與伊朗達成核協議，但美國行動與其呼籲不一致，並提及美國6月對伊朗核設施發動打擊。

    以色列6月中旬對伊朗發動前所未有的轟炸，襲擊其核設施、軍事設施以及居民區，造成1000多人死亡。在以伊6月為期12天的衝突中，美國襲擊伊朗關鍵核設施，導致伊朗和美國之間的高層核談判脫軌。

    伊朗外交部強調，美國對伊朗人民採取敵對和犯罪行為。外交部還問「怎麼能在政治談判期間襲擊1個國家居民區和核設施，殺害包括無辜婦女兒童在內的1000多人，然後又要求和平與友誼？」

    伊朗外交部指出，川普稱伊朗應放棄恐怖主義的言論不負責任且可恥，並指責美國是「恐怖主義主要製造者」，以及「恐怖主義和種族滅絕猶太復國主義政權支持者」，美國沒有道德權威去指責他人。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播