    首頁 > 國際

    聚會提議玩「俄羅斯輪盤」 美男竟朝女友人胸口開槍射殺

    2025/10/14 17:08 即時新聞／綜合報導
    美國男子與友人聚會時提議玩「俄羅斯輪盤」，朝女友人胸口開槍，導致她當場身亡，示意圖。（法新社）

    美國男子與友人聚會時提議玩「俄羅斯輪盤」，朝女友人胸口開槍，導致她當場身亡，示意圖。（法新社）

    美國俄亥俄州辛辛那提市發生槍擊命案，一名男子在與友人聚會時提議玩「俄羅斯輪盤」，竟朝23歲女性友人胸口開槍，當場槍殺。

    綜合外媒報導，這起事件發生於10月5日深夜，23歲霍恩（Omarion Horne）當時與友人考茲（Rachel Counts）及雙方伴侶共4人在家裡打牌。霍恩突然提出要玩「俄羅斯輪盤」，掏出一把左輪手槍。

    「俄羅斯輪盤」玩法是將一顆子彈裝入左輪手槍，旋轉彈巢後，對著自己的頭開槍賭命。據了解，霍恩先將槍口對準自己頭部，但不清楚他是否扣下扳機，接著將槍轉向考茲胸口扣下扳機，子彈隨即射出。警消人員接獲報案抵達現場，發現考茲胸部中彈，立即CPR搶救，但仍回天乏術。警方調查認定，霍恩開槍的行為具有重大過失與惡意，依謀殺罪將其逮捕。

    霍恩10月11日首次出庭，法官裁定保釋金為100萬美元（約新台幣3102萬元），並指出，「如果這些情況屬實，這無疑是一場悲劇，人們竟把槍械當成玩具」。根據家屬訃聞，考茲生前與家人關係緊密，深受親友喜愛，她的離世讓家屬悲痛不已。霍恩預計10月17日再次出庭，由大陪審團裁定是否正式起訴。

