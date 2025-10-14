中東斡旋模式》川普轉向推動烏俄和平 中國成關鍵變數

美國總統川普（右）與俄羅斯總統普廷8月15日在阿拉斯加舉行峰會。（路透）

美國總統川普促成以哈停火與人質釋放後，正將外交重心轉向歐洲戰場。根據《華爾街日報》報導，川普計畫17日在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基，試圖以中東斡旋模式推動烏俄和平，並藉此鞏固其「世界調停者」形象。

報導指出，川普在以色列與埃及訪問期間，多次提及烏俄戰爭，強調「只要有足夠壓力，戰爭都能被結束」。他在加薩戰場促使以色列總理納坦雅胡接受美方20點和平計畫後，公開宣稱「戰爭已經結束」，顯示其意圖以同樣策略施壓莫斯科。

歐洲外交官透露，儘管烏俄衝突與中東戰爭性質迥異，但歐洲各國仍期待川普借中東勝利氣勢，重新將俄國總統普廷拉回談判軌道。川普任內的前國安會官員佛萊茨（Fred Fleitz）指出：「這場中東勝利給了川普巨大籌碼，他現在被視為有效的調停者。」

澤倫斯基13日在社群媒體發文：「普廷可以被迫接受和平，就像其他恐怖分子一樣。連哈瑪斯現在都準備釋放人質了。」

川普在加薩的成功關鍵是施壓。以色列空襲哈馬斯在多哈據點後，川普迫使納坦雅胡向卡達領導人道歉。卡達、埃及與土耳其則威脅切斷與哈馬斯的外交管道，最終迫使其接受和平計畫。

川普警告提供戰斧飛彈 中國成關鍵變數

報導指出，川普尚未對俄羅斯採取同等壓力。烏克蘭與歐洲盟國盼他仿照「加薩模式」，同時對普廷與其主要盟友施壓。川普警告，若莫斯科不談判，可能向基輔提供射程約2400公里的「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈。

前美國北約大使沃克（Kurt Volker）表示：「正是施壓讓哈瑪斯上談判桌，但我們對俄羅斯還沒有施加類似壓力。」

然而，報導分析，烏俄戰爭的複雜因素是中國。川普在中東得以運用卡達與埃及等友好國家施壓，但俄羅斯的最大靠山是中國，北京已成為莫斯科的主要經濟與政治生命線。

川普近日揚言對北京關鍵礦產課徵100%關稅，並可能於本月亞太經濟合作會議（APEC）期間與中國國家主席習近平會晤。現任與前任官員表示，若中國決定勸普廷止戰，將成為烏俄和平的關鍵變數。沃克說：「如果我們到了中國認為結束戰爭符合其利益的時刻，並告訴俄羅斯，那將意義重大。不幸的是，我們還沒到那一步。」

