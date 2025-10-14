為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    噁！男子爬上聖彼得大教堂祭壇當眾小便 教宗良十四世超傻眼

    2025/10/14 15:40 即時新聞／綜合報導
    梵蒂岡聖彼得大教堂驚現男子爬上告解祭壇脫褲尿尿。（擷取自@metesohtaoglu/X）

    梵蒂岡聖彼得大教堂驚現男子爬上告解祭壇脫褲尿尿。（擷取自@metesohtaoglu/X）

    梵蒂岡聖彼得大教堂（St. Peter’s Basilica）日前發生駭人事件，一名男子竟在舉行彌撒期間，當眾爬上中央告解祭壇脫褲小便，震驚數百名信徒與遊客，畫面被拍下後在網路上瘋傳，引發全球信徒譴責與憤怒。

    綜合外媒報導，事發於當地時間10日上午9時許，聖彼得大教堂內正進行彌撒，一名男子突然衝向祭壇，在眾人目睹下脫下褲子小便。保全人員見狀立刻上前制止，男子被強行帶離現場，但他一度低頭整理褲子、露出背部，現場信徒全都驚愕不已。

    教宗良十四世得知此事後，表示非常震驚。與此同時，現場民眾拍下畫面上傳社群平台後迅速瘋傳，引發信徒與民眾撻伐。有網友痛批「這是對信仰最極端的不敬」、「簡直褻瀆神聖」，也有人表示「這樣的行為令人作嘔」。

    據了解，該男子尿尿的地點是位於米開朗基羅穹頂下方的告解祭壇，被視為天主教世界最神聖的場所之一。這裡近年屢遭闖入破壞，今年2月一名男子曾爬上同處，撞倒6盞燭台；2023年又有一名波蘭男子裸體抗議，背上寫著「拯救烏克蘭兒童」。

    接連發生的多起事件再度引發外界對聖彼得大教堂安全措施的關切。專家指出，該教堂每年吸引數百萬遊客，雖是信仰象徵，卻也成為安全維護的高風險場所。

