登《時代》封面人物！川普見「低角度照」崩潰：為何這樣對我？

美國周刊《時代》雜誌今日發布了以美國總統川普為主角的下一期雜誌封面，標題是「他的勝利」，預告講述川普如何促成加薩達成停火協議。對此，川普認為該篇報導寫得還算不錯，但照片「是有史以來最爛的一張」。他還崩潰地表示：「到底為什麼要這樣對我？」

根據《時代》在X上發出的封面照可見，該照片從低角度、由下往上拍攝川普，構圖非常「罕見」。

川普今日在「真實社群」發文表示，《時代》寫了一篇關於他的報導，文章還算不錯，「但照片是有史以來最糟糕的一張！」川普抱怨：「他們把我的頭髮弄不見了，還在我頭頂放了一個漂浮的東西，看起來像是漂浮的小皇冠，但非常小，真的很詭異！」

川普表示：「我本來就不喜歡從下往上的拍攝角度，而這張照片看起來更是糟透了，應該被點名批評。」他最後還崩潰地說：「他們到底在幹什麼？為什麼要這樣對我？」

The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump's peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump's second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj — TIME （@TIME） October 13, 2025

