為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    登《時代》封面人物！川普見「低角度照」崩潰：為何這樣對我？

    2025/10/14 15:09 即時新聞／綜合報導
    根據《時代》在X上發出的封面照可見，該照片從低角度、由下往上拍攝川普。（取自《TIME》X）

    根據《時代》在X上發出的封面照可見，該照片從低角度、由下往上拍攝川普。（取自《TIME》X）

    美國周刊《時代》雜誌今日發布了以美國總統川普為主角的下一期雜誌封面，標題是「他的勝利」，預告講述川普如何促成加薩達成停火協議。對此，川普認為該篇報導寫得還算不錯，但照片「是有史以來最爛的一張」。他還崩潰地表示：「到底為什麼要這樣對我？」

    根據《時代》在X上發出的封面照可見，該照片從低角度、由下往上拍攝川普，構圖非常「罕見」。

    川普今日在「真實社群」發文表示，《時代》寫了一篇關於他的報導，文章還算不錯，「但照片是有史以來最糟糕的一張！」川普抱怨：「他們把我的頭髮弄不見了，還在我頭頂放了一個漂浮的東西，看起來像是漂浮的小皇冠，但非常小，真的很詭異！」

    川普表示：「我本來就不喜歡從下往上的拍攝角度，而這張照片看起來更是糟透了，應該被點名批評。」他最後還崩潰地說：「他們到底在幹什麼？為什麼要這樣對我？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播