以色列華裔女孩與男友歷經2年重逢 母親腦癌去世前盼女兒獲救

以色列華裔女孩諾亞與男友歐爾13日在以色列雷姆（Reim）重逢後的親密畫面。歐爾在哈馬斯囚禁2年後，透過換囚協議獲釋。（路透）

以色列華裔混血女孩諾亞·阿加瑪尼（Noa Argamani）13日與歷經2年分離的男友阿維納坦·歐爾（Avinatan Or）感人重逢。兩人2023年10月7日在諾瓦音樂節（Nova Music Festival）遭哈馬斯（Hamas）綁架，諾亞於2024年6月獲救，歐爾13日才在美國總統川普斡旋的停火協議中獲釋。諾亞當年在摩托車後座絕望呼喊的畫面，成為哈馬斯襲擊事件中最令人心碎的一幕。

根據《路透》與《以色列時報》報導，以色列政府發布的影片顯示，32歲的歐爾首先擁抱並親吻父母，母親迪察（Ditza）吟唱猶太祝禱詞「shehecheyanu」，表達對兒子遭囚禁兩年後歸來的感激。歐爾隨後被帶到房間，與28歲女友諾亞重逢，兩人緊緊相擁親吻，沉浸在感動之中。

諾亞出生於中國，是一名以色列學生。她的華裔母親在女兒被綁架時正患腦癌，最大心願是能在臨終前見到女兒。諾亞於2024年6月與其他3名人質一起被以色列特種部隊從加薩解救出來，但她的母親在女兒獲救3週後去世。

2023年10月7日襲擊事件發生後不久，一段影片在全球流傳：諾亞被哈馬斯武裝人員騎著摩托車帶入加薩，她懇求饒命，絕望地向身旁步行的男友伸出手。諾瓦音樂節是哈馬斯襲擊的主要目標之一，現場超過360人喪生，另有40人被劫持為人質。

在聯合國為人質發聲 川普斡旋換囚20人

諾亞獲救後積極為其他人質發聲。今年2月她在聯合國安理會上說：「今天能來到這裡真是個奇蹟，但我要告訴你們，我們沒有時間了。」她講述了自己目睹的恐怖事件，以及得不到醫療救治、被關押在惡劣環境中的經歷。

哈馬斯13日移交包括歐爾在內的20名倖存以色列人質，這是由美國總統川普斡旋達成停火協議第一階段的一部分。川普在歐爾獲釋前不久抵達以色列。以色列則根據協議，釋放約2000名巴勒斯坦被拘留者與囚犯。

以色列國防軍在X平台發文：「諾亞·阿加瑪尼和阿維納坦·歐爾終於重逢了」，並附上歐爾親吻諾亞臉頰的照片。

2023年10月7日，諾亞在諾瓦音樂節遭哈馬斯綁架時，在摩托車後座絕望呼喊的影片畫面。這段影片成為哈馬斯襲擊事件中最令人心碎的一幕，在全球流傳。（取自Ｘ平台）

