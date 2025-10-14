為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    以色列華裔女孩與男友歷經2年重逢 母親腦癌去世前盼女兒獲救

    2025/10/14 14:58 編譯陳成良／綜合報導
    以色列華裔女孩諾亞與男友歐爾13日在以色列雷姆（Reim）重逢後的親密畫面。歐爾在哈馬斯囚禁2年後，透過換囚協議獲釋。（路透）

    以色列華裔女孩諾亞與男友歐爾13日在以色列雷姆（Reim）重逢後的親密畫面。歐爾在哈馬斯囚禁2年後，透過換囚協議獲釋。（路透）

    以色列華裔混血女孩諾亞·阿加瑪尼（Noa Argamani）13日與歷經2年分離的男友阿維納坦·歐爾（Avinatan Or）感人重逢。兩人2023年10月7日在諾瓦音樂節（Nova Music Festival）遭哈馬斯（Hamas）綁架，諾亞於2024年6月獲救，歐爾13日才在美國總統川普斡旋的停火協議中獲釋。諾亞當年在摩托車後座絕望呼喊的畫面，成為哈馬斯襲擊事件中最令人心碎的一幕。

    根據《路透》與《以色列時報》報導，以色列政府發布的影片顯示，32歲的歐爾首先擁抱並親吻父母，母親迪察（Ditza）吟唱猶太祝禱詞「shehecheyanu」，表達對兒子遭囚禁兩年後歸來的感激。歐爾隨後被帶到房間，與28歲女友諾亞重逢，兩人緊緊相擁親吻，沉浸在感動之中。

    諾亞出生於中國，是一名以色列學生。她的華裔母親在女兒被綁架時正患腦癌，最大心願是能在臨終前見到女兒。諾亞於2024年6月與其他3名人質一起被以色列特種部隊從加薩解救出來，但她的母親在女兒獲救3週後去世。

    2023年10月7日襲擊事件發生後不久，一段影片在全球流傳：諾亞被哈馬斯武裝人員騎著摩托車帶入加薩，她懇求饒命，絕望地向身旁步行的男友伸出手。諾瓦音樂節是哈馬斯襲擊的主要目標之一，現場超過360人喪生，另有40人被劫持為人質。

    在聯合國為人質發聲 川普斡旋換囚20人

    諾亞獲救後積極為其他人質發聲。今年2月她在聯合國安理會上說：「今天能來到這裡真是個奇蹟，但我要告訴你們，我們沒有時間了。」她講述了自己目睹的恐怖事件，以及得不到醫療救治、被關押在惡劣環境中的經歷。

    哈馬斯13日移交包括歐爾在內的20名倖存以色列人質，這是由美國總統川普斡旋達成停火協議第一階段的一部分。川普在歐爾獲釋前不久抵達以色列。以色列則根據協議，釋放約2000名巴勒斯坦被拘留者與囚犯。

    以色列國防軍在X平台發文：「諾亞·阿加瑪尼和阿維納坦·歐爾終於重逢了」，並附上歐爾親吻諾亞臉頰的照片。

    2023年10月7日，諾亞在諾瓦音樂節遭哈馬斯綁架時，在摩托車後座絕望呼喊的影片畫面。這段影片成為哈馬斯襲擊事件中最令人心碎的一幕，在全球流傳。（取自Ｘ平台）

    2023年10月7日，諾亞在諾瓦音樂節遭哈馬斯綁架時，在摩托車後座絕望呼喊的影片畫面。這段影片成為哈馬斯襲擊事件中最令人心碎的一幕，在全球流傳。（取自Ｘ平台）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播