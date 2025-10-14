韓大學生被騙赴柬埔寨慘死 受害者親揭園區酷刑「每日一死」黑幕

柬埔寨詐騙中心嫌犯，示意圖，與新聞事件無關。（歐新社）

南韓慶尚北道醴泉郡22歲大學生朴敏鎬（Park Minho，音譯）遭高薪詐騙赴柬埔寨後，慘遭酷刑虐殺身亡，柬埔寨警方近日逮捕3名中國籍嫌犯。事件震驚社會，也揭開更多南韓人在柬埔寨失蹤、遭虐與被害的黑幕，甚至傳出部分受害者死後被摘除器官販售，恐怖內幕令人髮指。

綜合韓媒報導，南韓外交部統計顯示，柬埔寨境內針對韓國人的犯罪案件激增，2021年僅4件綁架通報，去年飆升至220件，今年截至8月更已達330件。當地至少有400個犯罪集團據點，從事愛情詐騙、股票詐騙、海外期貨詐騙與假冒公務員電話詐騙等非法活動。

請繼續往下閱讀...

曾被囚禁或在詐騙園區工作的受害者們指出，若無法達成詐騙業績，就會遭受酷刑，如拔指甲、切手指、暴力毆打等。每天平均有一人因此死亡，還有受害者被以「業績不達標」為由摘除器官販售，「通常先從眼球開始，角膜價值最高」，有人崩潰哭喊「被挖眼還不如被殺掉」。

如果被囚禁在金邊及西哈努克市則相對安全，而波貝、巴維等邊境區是最危險的地方，若在城市內表現不佳或欠債者，常被轉賣到邊境地區，形同人間煉獄。

此外，受害者國籍來自南韓、越南、印尼、馬來西亞及中國等，這些人可能因長期遭受毆打導致健康惡化而死亡，或因工作表現不佳遭施暴。甚至有人因賣來的銀行帳戶遭凍結，而遭砍斷所有手指。

另一名受害者指出，詐騙園區內甚至設有Telegram群組傳播酷刑與屍體照，管理者以此炫耀、威嚇他人。雖然有說法稱焚化爐只是焚燒垃圾，但也有證詞指出「不少被打死的人直接被丟進焚化爐」。

南韓政府目前已要求柬埔寨加強合作調查，並呼籲國人警惕海外「高薪陷阱」，避免落入跨國犯罪集團的控制。不過，大批南韓網友對於政府慢半拍的態度十分不滿，強調2年前已掌握這些慘痛案例，卻僅叫遊客提高警覺，直到上個月才發布避免非必要旅行警報，最終在公民喪命事件後才宣布特別旅行警示。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法