印度23歲女醫學生遭輪姦 首長失言「為何凌晨外出」挨批冷血

印度西孟加拉邦首長班納吉。（美聯社資料照）

印度西孟加拉邦杜爾加普爾（Durgapur）一名23歲醫學院女學生遭輪姦，而西孟加拉邦首長班納吉（Mamata Banerjee）卻在公開場合質疑：「女學生怎麼會在凌晨12點半外出？這責任要歸誰？」此話一出，立即引發各界強烈反彈，嚴厲譴責她「不敏感」且「指責受害者」的言論。

根據《印度時報》報導，這名奧里薩邦（Odisha）籍醫學院女學生的父親，強烈駁斥班納吉關於女兒「凌晨後離開校園」的說法。他澄清，女兒是在10日晚間8時至9時之間遭到性侵，與首長聲稱的午夜過後時間點完全不符。父親憤怒地批評，班納吉作為一名女性領導人，卻發表「不敏感」言論，暗示女性不應在夜間外出，這無疑是對受害者造成二次傷害。

班納吉早前在新聞發布會上表示，她被告知該名學生與她的男性同學在凌晨12時30分仍在校園外。她指出，希望孟加拉警方採取必要行動，校方應照顧學生，尤其在夜晚時間，「學生不應該被允許外出，他們必須保護自己，那是一個森林區域」。她甚至批評鄰邦奧里薩邦政府對類似案件無作為。奧里薩邦政府官員團隊視察調查進度後，對西孟加拉邦警方的行動表示滿意，但受害者父母此前曾對調查效率表達擔憂。

班納吉言論屢惹爭議 過往紀錄凸顯「懷疑受害者」模式

根據《印度快報》分析，這似乎是班納吉的一貫模式：針對女性犯罪事件，常伴隨質疑與道德審查。她的言論一再顯露令人擔憂的本能，即懷疑受害者、轉移指責，並對事件背景進行道德化判斷。例如，2012年她曾稱帕克街（Park Street）強姦案為「捏造」，2022年又質疑14歲少女遭性侵致死案是否「真是強姦」或僅是「愛情糾紛」。

印度人民黨領袖馬朱姆達爾（Sukanta Majumdar）猛烈抨擊班納吉將責任推給學校，與去年加爾各答RG Kar醫學院女醫師遭姦殺案如出一轍，全國婦女委員會也譴責班納吉的言論「十分荒謬」。

