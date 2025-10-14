為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    陳同佳赴台投案接近「無解」 香港牧師：人生完全停滯比坐牢慘

    2025/10/14 13:56 編譯陳成良／綜合報導
    香港男子陳同佳（見圖）2018年涉嫌在台灣謀殺案女友並棄屍，東窗事發潛逃回香港，至今仍未接受法律制裁。（美聯社資料照）

    香港男子陳同佳（見圖）2018年涉嫌在台灣謀殺案女友並棄屍，東窗事發潛逃回香港，至今仍未接受法律制裁。（美聯社資料照）

    涉嫌於2018年在台灣殺害女友潘曉穎的香港男子陳同佳，在香港因洗錢罪刑滿出獄至今已接近6年。一直追蹤此案的香港聖公會牧師管浩鳴近日接受港媒《星島日報》專訪表示，陳同佳赴台投案一事已接近「無解」，一切取決於台灣的立場，至今未見出路。管浩鳴更形容陳同佳現況「比坐牢還慘」，人生完全停滯。

    管浩鳴受訪時直言，陳同佳赴台投案一事已接近「無解」，強調會鍥而不捨跟進。他認為，最重要的是確保陳同佳能獲得公平審判，且移交過程台港雙方必須「有商有量」，避免引發其他更嚴重的後果。

    回顧此案，台灣陸委會早在2019年10月23日便表示已成立專案單一窗口，陳同佳一旦入境就會被逮捕，但強調不接受其以「自由行」方式來台，並多次呼籲香港政府積極處理。香港保安局去年1月則回應《明報》查詢指出，批准陳同佳入境的決定權與主導權完全在台灣當局，只要台灣盡快批准陳同佳入境，雙方警務單位即可展開行程安排研究。這凸顯台港雙方在司法互助議題上長期僵持不下。

    居住深山與社會隔絕 牧師駁「打電動度日」

    管浩鳴透露，陳同佳目前仍居住在香港某處深山，足不出戶，「一直住在狹小空間中」，平時完全沒有人與他對話，「最多偶爾見見父母，和社會隔絕了，肯定比坐牢更不堪」。

    對於外界質疑陳同佳「打電動度日」過於自在，管浩鳴認為這種說法「太過表面」。他解釋，一名囚犯即便犯過大罪被判入獄，仍有機會為自己行為負責，但陳同佳的狀況是「人生完全停滯」，背負罪行卻無機會接受審判，遑論改過自新或重返社會。

    「一個人對自己未來完全沒有方向，就好像『大海中的一團物體』，隨水漂流，日日玩遊戲機點會開心？」管浩鳴表示，陳同佳這種狀態沒有任何限期，永遠不知道何時才有轉機，只能無盡等待。

