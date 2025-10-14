為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    超級巨無霸！美工程師種出1064公斤南瓜 贏得加州比賽

    2025/10/14 13:27 編譯謝宜哲／綜合報導
    美加州工程師道森13日在舊金山半月灣舉行的第52屆世界南瓜稱重錦標賽上贏得最高獎項。（美聯社）

    美加州工程師道森13日在舊金山半月灣舉行的第52屆世界南瓜稱重錦標賽上贏得最高獎項。（美聯社）

    來自美加州聖塔羅莎（Santa Rosa）的工程師兼園藝愛好者道森（Brandon Dawson），13日在加州舊金山半月灣舉行的第52屆世界南瓜稱重錦標賽上贏得最高獎項。他培育出1顆重達1064公斤的巨型南瓜。

    根據美聯社報導，該南瓜重量大約相當於1輛小型轎車或1頭大型野牛。道森贏得冠軍後揮舞手臂，還讓他2歲的兒子和4歲的女兒坐在巨型南瓜上。

    道森是電動車製造商Rivian Automotive的工程師，他稱自己已種植巨型南瓜5年。道森表示，他掌握正確澆水和光照訣竅，從而幫助南瓜生長。

    道森指出，他喜歡讓孩子們參與種植過程。他說「我們（道森與孩子）喜歡待在土地上，看著南瓜成長。」

    道森因培育出最大的南瓜，而贏得了2萬美元（約台幣61萬元）獎金。值得注意的是，他去年也在加州南瓜比賽中獲得亞軍。

    來自明尼蘇達州阿諾卡（Anoka）的金格（Gienger）在2023年加州南瓜大賽上創造當時最重南瓜世界紀錄，他的巨型南瓜重達1247公斤。但金格的南瓜在本季早些時候受損，因此無法參加今年在加州舉行的比賽。

    另外本月初英國1對兄弟以1個重達1278公斤的南瓜打破金格的紀錄。

