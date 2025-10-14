超級巨無霸！美工程師種出1064公斤南瓜 贏得加州比賽

美加州工程師道森13日在舊金山半月灣舉行的第52屆世界南瓜稱重錦標賽上贏得最高獎項。（美聯社）

來自美加州聖塔羅莎（Santa Rosa）的工程師兼園藝愛好者道森（Brandon Dawson），13日在加州舊金山半月灣舉行的第52屆世界南瓜稱重錦標賽上贏得最高獎項。他培育出1顆重達1064公斤的巨型南瓜。

根據美聯社報導，該南瓜重量大約相當於1輛小型轎車或1頭大型野牛。道森贏得冠軍後揮舞手臂，還讓他2歲的兒子和4歲的女兒坐在巨型南瓜上。

請繼續往下閱讀...

道森是電動車製造商Rivian Automotive的工程師，他稱自己已種植巨型南瓜5年。道森表示，他掌握正確澆水和光照訣竅，從而幫助南瓜生長。

道森指出，他喜歡讓孩子們參與種植過程。他說「我們（道森與孩子）喜歡待在土地上，看著南瓜成長。」

道森因培育出最大的南瓜，而贏得了2萬美元（約台幣61萬元）獎金。值得注意的是，他去年也在加州南瓜比賽中獲得亞軍。

來自明尼蘇達州阿諾卡（Anoka）的金格（Gienger）在2023年加州南瓜大賽上創造當時最重南瓜世界紀錄，他的巨型南瓜重達1247公斤。但金格的南瓜在本季早些時候受損，因此無法參加今年在加州舉行的比賽。

另外本月初英國1對兄弟以1個重達1278公斤的南瓜打破金格的紀錄。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法